Втратив все волосся: Єфремов вразив хворим виглядом після колонії

Ув'язнення сильно вплинуло на здоров'я співака.

Михайло Єфремов де зараз / колаж: Главред, фото: t.me/strizhenovaekaterina

Михайло Єфремов повернувся на сцену після колонії

Що сталося із зовнішністю актора

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше висловлював бажання воювати на боці терористичної РФ, повернувся на театральну сцену і вперше з'явився перед публікою. У Telegram-каналі Катерини Стриженової з'явився знімок знаменитості, який продемонстрував несолодкі наслідки ув'язнення в тюрмі.

Єфремов провів у російській колонії чотири з половиною роки за загибель людини в результаті ДТП. Актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Саме у в'язниці Михайло кардинально змінив свої політичні погляди і переметнувся від підтримки України та засудження війни до підспівування російській пропаганді і навіть заяв про бажання йти воювати за РФ. У підсумку завзяття актора помітили, звільнили його за УДО і дозволили знову виступати.

Як виглядає Михайло Єфремов у перуці / фото: t.me/strizhenovaekaterina

Незважаючи на те, що Єфремов відсидів трохи більше половини терміну, ув'язнення серйозно позначилося на його здоров'ї. На новій фотографії з-за лаштунків вистави ці зміни стали особливо помітні. Актор втратив волосся, значно схуд і при цьому набрав вагу. У його обличчі важко впізнати риси, які шанувальники пам'ятали до ув'язнення. У самій виставі артист з'являється в перуках.

Лисий Михайло Єфремов / фото: t.me/strizhenovaekaterina

Нагадаємо, що після виходу з колонії актора почали помічати в громадському транспорті та на вулицях. Він підтримував образ розкаявся грішника, проте як тільки з'явилася можливість повернутися в шоу-бізнес, обзавівся державною охороною і став відвідувати богемні тусовки.

Про особу: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проекту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

