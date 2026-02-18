Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Втратив все волосся: Єфремов вразив хворим виглядом після колонії

Христина Трохимчук
18 лютого 2026, 05:57
41
Ув'язнення сильно вплинуло на здоров'я співака.
Михайло Єфремов де зараз
Михайло Єфремов де зараз / колаж: Главред, фото: t.me/strizhenovaekaterina

Ви дізнаєтеся:

  • Михайло Єфремов повернувся на сцену після колонії
  • Що сталося із зовнішністю актора

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше висловлював бажання воювати на боці терористичної РФ, повернувся на театральну сцену і вперше з'явився перед публікою. У Telegram-каналі Катерини Стриженової з'явився знімок знаменитості, який продемонстрував несолодкі наслідки ув'язнення в тюрмі.

Єфремов провів у російській колонії чотири з половиною роки за загибель людини в результаті ДТП. Актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Саме у в'язниці Михайло кардинально змінив свої політичні погляди і переметнувся від підтримки України та засудження війни до підспівування російській пропаганді і навіть заяв про бажання йти воювати за РФ. У підсумку завзяття актора помітили, звільнили його за УДО і дозволили знову виступати.

відео дня
Як виглядає Михайло Єфремов у перуці
Як виглядає Михайло Єфремов у перуці / фото: t.me/strizhenovaekaterina

Незважаючи на те, що Єфремов відсидів трохи більше половини терміну, ув'язнення серйозно позначилося на його здоров'ї. На новій фотографії з-за лаштунків вистави ці зміни стали особливо помітні. Актор втратив волосся, значно схуд і при цьому набрав вагу. У його обличчі важко впізнати риси, які шанувальники пам'ятали до ув'язнення. У самій виставі артист з'являється в перуках.

Лисий Михайло Єфремов
Лисий Михайло Єфремов / фото: t.me/strizhenovaekaterina

Нагадаємо, що після виходу з колонії актора почали помічати в громадському транспорті та на вулицях. Він підтримував образ розкаявся грішника, проте як тільки з'явилася можливість повернутися в шоу-бізнес, обзавівся державною охороною і став відвідувати богемні тусовки.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що знаменитий український композитор Олександр Злотник проаналізував резонансні версії загибелі легендарного Володимира Івасюка. Злотник поділився власними роздумами про трагічну смерть співака.

Також співачку Наталю Могилевську звинуватили в редагуванні фото. Через молодий вигляд Наталі в коментарях відразу з'явилися припущення про те, що вона використовувала штучний інтелект, фільтри або навіть зробила пластичну операцію.

Вас може зацікавити:

Про особу: Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія.

Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проекту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Єфремов новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

02:03Світ
РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:53Фронт
У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

Останні новини

06:30

Шикарна страва без грама м'яса: готується за лічені хвилини

06:10

Що здатне зруйнувати плани КремляПогляд

05:57

Втратив все волосся: Єфремов вразив хворим виглядом після колонії

05:22

На пляшках нові цінники: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

04:30

Бур'яни зникнуть швидше: хитрість з поливом, про яку мало хто знає

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 с

03:42

Чому в СРСР суворо забороняли шлюби з іноземцями: розкрита справжня причина

02:42

Людство приголомшило прогнозом: Земля ризикує перетворитися на смертельну зону

02:03

Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

Реклама
02:00

Наталка Денисенко відмовилася від минулого іміджу і вразила своїм виглядом

01:30

"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

00:58

Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захват на максимум"Відео

00:52

Шахтар готовий розщедритися: "гірники" націлилися на трансфер бразильського таланта

00:12

Захоплена Дорофєєва назвала співачку, яка "перевернула її розуміння"

17 лютого, вівторок
23:53

Небояться посухи та хвороб: п’ять витривалих сортів перцю для відкритого ґрунтуВідео

23:35

"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красунюВідео

23:25

Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

23:23

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

22:53

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:27

Епічність, героїчність, видовищність: найкращі фільми Майкла Бея

Реклама
22:15

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:08

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

21:58

Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

21:51

Олександра Усика спіймали з новим іміджем на прогулянці з дружиною - деталі

21:21

Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорівВідео

21:14

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого

20:46

РФ планує "захопити" низку населених пунктів до 24 лютого: у ЗСУ розкрили назви

20:44

У США зі скандалом затримали зірку "Трансформерів": йому висунуто звинувачення

20:26

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:06

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомоВідео

19:50

Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

19:39

Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

19:39

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

19:35

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнямиВідео

19:10

У РФ спостерігаються якісь катаклізми: що відбуваєтьсяПогляд

19:07

"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

18:57

Не селище і не смт: як правильно сказати українською, відповідь історикаВідео

18:55

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцюВідео

18:53

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:40

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з КолесникомВідео

Реклама
18:40

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

18:12

Копив все життя: чоловік викинув 20 золотих злитків у сміття

18:11

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

17:39

Б'юті-уроки від Кейт Міддлтон: які звички принцеси варто взяти до уваги

17:35

IQ-челендж: знайдіть 3 відмінності на зображенні дружної родини за 41 секунду

17:32

Дрони СБУ уразили хімічний завод у РФ, що виробляє компоненти для вибухівки – ЗМІ

16:57

Найбільший прорив фронту за 2,5 роки: ЗСУ перейшли в наступ, РФ загрожує "котел"

16:48

Три знаки зодіаку супроводжуватиме удача весь рік - хто вони

16:32

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поручВідео

16:28

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти