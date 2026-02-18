У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

Аеропорт Чебоксар закрили на прийом і відправлення рейсів.

Вибухи у російських Чебоксарах / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Вночі у Чебоксарах у Росії лунала серія вибухів

В одному з районів міста помітили сильне задимлення

Під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства

У Чебоксарах - столиці Чуваської Республіки у Росії, яка знаходиться близько 1000 кілометрів від кордону України, у ніч на 18 лютого прогриміла серія вибухів. Під атакою міг опинитися завод антен для російських дронів. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Відомо, що місцеві повідомляли про три вибухи на півдні та північному заході міста. Зафіксовані прольоти в різних локаціях.

Зокрема, в одному з районів помітили сильне задимлення. За словами очевидців, працювала також ППО. Інформації про постраждалих немає.

Телеграм-канал зазначає, що під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства "ВНИИР-Прогресс". Як відомо, завод виготовляє для російської армії антени "Комета", які протидіють РЕБ на російських дронах.

Крім того, місцеві заявляють про падіння БпЛА в районі місцевого магазину "Ромашка", який розташований за 800 – 900 метрів від підприємства.

Також аеропорт Чебоксар закрили на прийом і відправлення рейсів.

Вибухи у Чебоксарах - відео:

Удари по цілях в Росії

15 лютого у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України завдали масштабного удару по цілях углиб території Росії.

Зокрема, підтверджено ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" поблизу селища Волна в Краснодарському краї РФ, де зафіксовано пожежу.

Відомо, що удари відбулися в межах системних дій, спрямованих на послаблення наступального й економічного потенціалу Росії.

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 14 січня на території країни-агресорки Росії було неспокійно через атаку безпілотників. Дрони помітили над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською, Воронезькою областями, а також акваторією Азовського моря.

В ніч на 12 лютого у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про сильну пожежу в районі військового об'єкта. Також вибухи прогриміли в Тамбовській області.

В ніч на 11 лютого безпілотники також масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

