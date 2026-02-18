Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

Марія Николишин
18 лютого 2026, 08:24
45
Аеропорт Чебоксар закрили на прийом і відправлення рейсів.
У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі
Вибухи у російських Чебоксарах / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Вночі у Чебоксарах у Росії лунала серія вибухів
  • В одному з районів міста помітили сильне задимлення
  • Під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства

У Чебоксарах - столиці Чуваської Республіки у Росії, яка знаходиться близько 1000 кілометрів від кордону України, у ніч на 18 лютого прогриміла серія вибухів. Під атакою міг опинитися завод антен для російських дронів. Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Відомо, що місцеві повідомляли про три вибухи на півдні та північному заході міста. Зафіксовані прольоти в різних локаціях.

відео дня

Зокрема, в одному з районів помітили сильне задимлення. За словами очевидців, працювала також ППО. Інформації про постраждалих немає.

Телеграм-канал зазначає, що під атакою міг опинитися енергетичний об'єкт в районі підприємства "ВНИИР-Прогресс". Як відомо, завод виготовляє для російської армії антени "Комета", які протидіють РЕБ на російських дронах.

Крім того, місцеві заявляють про падіння БпЛА в районі місцевого магазину "Ромашка", який розташований за 800 – 900 метрів від підприємства.

Також аеропорт Чебоксар закрили на прийом і відправлення рейсів.

Вибухи у Чебоксарах - відео:

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

Удари по цілях в Росії

15 лютого у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України завдали масштабного удару по цілях углиб території Росії.

Зокрема, підтверджено ураження нафтового термінала "Таманьнефтегаз" поблизу селища Волна в Краснодарському краї РФ, де зафіксовано пожежу.

Відомо, що удари відбулися в межах системних дій, спрямованих на послаблення наступального й економічного потенціалу Росії.

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 14 січня на території країни-агресорки Росії було неспокійно через атаку безпілотників. Дрони помітили над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською, Воронезькою областями, а також акваторією Азовського моря.

В ніч на 12 лютого у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі в соцмережах повідомляли про сильну пожежу в районі військового об'єкта. Також вибухи прогриміли в Тамбовській області.

В ніч на 11 лютого безпілотники також масово атакували російський Волгоград. На місцевому нафтопереробному заводі виникла масштабна пожежа.

Читайте також:

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії вибух у Росії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

08:24Світ
Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

07:05Україна
Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти

06:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

08:32

Чи нападе РФ на НАТО в 2027 році: розвідки Швеції та Естонії оновили прогнози

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 лютого (оновлюється)

08:24

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталіВідео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:05

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
06:46

Чому переговори у Женеві відбуваються за сценарієм ПутінаПогляд

06:45

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — дітиФото

06:30

Шикарна страва без грама м'яса: готується за лічені хвилиниВідео

06:10

Що здатне зруйнувати плани КремляПогляд

Реклама
05:57

Втратив все волосся: Єфремов вразив хворим виглядом після колонії

05:22

На пляшках нові цінники: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

04:30

Бур'яни зникнуть швидше: хитрість з поливом, про яку мало хто знає

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 с

03:42

Чому в СРСР суворо забороняли шлюби з іноземцями: розкрита справжня причина

02:42

Людство приголомшило прогнозом: Земля ризикує перетворитися на смертельну зону

02:03

Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

02:00

Наталка Денисенко відмовилася від минулого іміджу і вразила своїм виглядом

01:30

"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

00:58

Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захват на максимум"Відео

00:52

Шахтар готовий розщедритися: "гірники" націлилися на трансфер бразильського таланта

Реклама
00:12

Захоплена Дорофєєва назвала співачку, яка "перевернула її розуміння"

17 лютого, вівторок
23:53

Небояться посухи та хвороб: п’ять витривалих сортів перцю для відкритого ґрунтуВідео

23:35

"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красунюВідео

23:25

Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

23:23

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

22:53

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:27

Епічність, героїчність, видовищність: найкращі фільми Майкла Бея

22:15

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:08

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

21:58

Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

21:51

Олександра Усика спіймали з новим іміджем на прогулянці з дружиною - деталі

21:21

Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорівВідео

21:14

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого

20:46

РФ планує "захопити" низку населених пунктів до 24 лютого: у ЗСУ розкрили назви

20:44

У США зі скандалом затримали зірку "Трансформерів": йому висунуто звинувачення

20:26

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:06

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомоВідео

19:50

Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

19:39

Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

19:39

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Реклама
19:35

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнямиВідео

19:10

У РФ спостерігаються якісь катаклізми: що відбуваєтьсяПогляд

19:07

"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

18:57

Не селище і не смт: як правильно сказати українською, відповідь історикаВідео

18:55

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцюВідео

18:53

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:40

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з КолесникомВідео

18:40

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

18:12

Копив все життя: чоловік викинув 20 золотих злитків у сміття

18:11

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти