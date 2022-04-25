Суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін - Блінкен

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва / Фото GettyImages

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія прагнула відібрати в України суверенітет і незалежність, але це країні-агресору не вдалося.

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства сказав під час пресконференції, яка пройшла поблизу польсько-українського кордону, передає CNN.

"Вона (Росія, — ред.) прагнула затвердити силу своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз зворотне. Ми не знаємо, як розгортатиметься Інша війна, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін", - заявив Блінкен.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін прибули до Києва, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

Під час зустрічі з президентом американські чиновники оголосили про новий пакеті фінансової допомоги Україні у розмірі 713 млн доларів. Також було анонсовано повернення співробітників посольства США в Україну вже на поточному тижні.

Як пише The Wall Street Journal, американський президент Джо Байден може офіційно запропонувати призначити нового посла в Україні вже в понеділок, 25 квітня. Як очікується, новим послом може стати Бріджит Брінк.

Війна в Україні 2022

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні. Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зараз почалася друга фаза війни Росії проти України. Визначальною стане битва за Донбас.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж за два-три тижні. За його словами, це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, тому що їм ніде взяти нові резерви.

У свою чергу, медіаексперт і керівник проекту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що наближається провал російської армії у другій фазі війни в Україні. За його словами, якщо ситуація поблизу Ізюма і Горлівки не зміниться впродовж кількох тижнів, то російські війська почнуть відступати.

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