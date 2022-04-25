Провал РФ у битві за Донбас близький: Грозєв спрогнозував відступ окупантів

Російські війська почнуть відступати через 2-3 тижні, вважає Грозєв / Фото УНІАН

Медіаексперт і керівник проекту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що наближається провал російської армії у другій фазі війни в Україні.

"Якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться впродовж кількох тижнів у бік завоювання Росією нових територій, або вони будуть мінімально тактичними, це можна вважати провалом другої фази війни РФ в Україні", - сказав журналіст-розслідувач в ефірі Україна 24.

Грозєв вважає, що в цьому випадку через два-три тижні почнеться прорив російських військ у зворотному напрямку.

"Це дозволить Україні відкрити другий фронт. Тому російські війська повинні будуть відійти. Думаю, найважливіше відбуватиметься через два-три тижні, а не в найближчі день-два", – вважає журналіст.

Грозєв також погодився з думкою, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, що навіть якщо битва за Маріуполь буде програна під час другої хвилі наступу окупанта на Сході України, це не кінцевий результат.

На думку медіаексперта, причина, з якої Україні досі не вдалося утримати цілісність Маріуполя – це відсутність необхідної кількості зброї, а аж ніяк не відсутність армії або мотивації.

"Що стосується зброї - вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, найімовірніше, буде можливим за два-три тижні", – вважає Христо Грозєв.

За його словами, визначальним залишається наявність в Україні якісної високоточної артилерії та ракет, які вже їдуть до нас.

"Не варто дивитися ситуацію сьогодні та завтра. Слід подивитися на неї через місяць. Західні країни, а саме 19 західних партнерів надають Україні високотехнологічну зброю, це дає надію", – переконаний Грозєв.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж за два-три тижні. За його словами, це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, тому що їм ніде взяти нові резерви.

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