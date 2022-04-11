"Ми не готові віддавати території": Зеленський назвав, що буде перемогою України у війні з РФ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що українське керівництво "не готове" віддавати території, хоча і визнає, що такі вимоги від Росії вже звучать.

"Чи готові ми віддати території за мир? Ми не готові віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться про це думати і реально відповідати на це питання. Ми вже віддали життя багатьох людей, щоб зберегти державу. Ми як мінімум винні їм (людям – ред.)... але це життя, і буває по-різному", - сказав Зеленський в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському телеканалі CBS.

"Ми розуміємо російську сторону. Вони кажуть: визнайте Крим російською територією... я точно це визнавати не буду. А потім вони кажуть: давайте вирішимо питання з Донбасом. А апетит там виріс, вони хочуть весь Донбас. А потім вони окупували Херсонську область і були б раді забрати південь. Такі питання будуть підніматися на зустрічі (з Путіним – ред.), якщо вона буде", - заявив президент.

Відповідаючи на питання, що буде для нього перемогою, Зеленський сказав: "Її відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей - це кров для організму. Без них нічого немає, і сенсу немає в територіях. Повернуться люди, бомбардування закінчаться, ми повернемо наші території і військових. Росії на них не буде. Так, я розумію, що вони (росіяни – ред.) не вийдуть з Криму. Я розумію, що будемо довго боротися і торгуватися за території на Сході, на Донбасі. Повернуться люди, підуть танки, тоді це буде перемога".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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