Замовляли столики в ресторанах: Арестович розповів про плани окупантів щодо захоплення Києва

Захоплення урядового кварталу Києва окупанти планували провести за 12 годин / Колаж фото Reuters

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники сподівалися на легкий та швидкий успіх і навіть замовляли столики в ресторанах Києва.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі LatyninaTV.

"Вони сподівалися, що за три дні винесуть нас в одну хвіртку і дзвонили нашим рестораторам і замовляли місця в кафе Києва, мовляв, ми прийдемо всією бригадою Ульяновською", - сказав він.

За словами Арестовича, в Гостомелі у вбитих командирів забрали плани захоплення Києва.

"Один з цих планів свідчив, що через 12 годин після початку операції виставляють патрулі біля Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку та Офісу президента. Вони (російські військові, - ред.) вважали, що вони будуть взяті за 12 годин. Але я їх розумію - друга хвиля мала бути на Печерськ. Вони повинні були сідати на площі Слави і музею ВВВ - там, де можуть сісти гелікоптери. Просто коли Гостомель одразу не упав, вони почали резерви туди перекидати, щоби Гостомель захопити і потім Васильків, аеродроми навколо Києва. На Офіс президента вони не сідали", - розповів Арестович.

"Вони так серйозно вважали, вони так реально планували. Це показує глибину їхнього відриву від реальності (...) Хтось же створив цю помилкову картинку, яка лягла не просто в основу операції, а в основу військового будівництва. Адже вони хотіли цією армією у НАТО виграти, не те що в України", - додав радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, керівник Київської міської військової адміністрації, генерал Микола Жирнов заявляв, що для того щоби спробувати захопити Київ російським військам потрібно зібрати всі свої людські ресурси і привезти їх до столиці. У випадку з окупацією міста з дуже великим угрупованням військ сили нападників повинні в 5-7 разів перевищувати сили оборони. Причому в місті воювати дуже складно.

Нагадаємо, 14 квітня українська військова розвідка опублікувала документ, який свідчить про наміри окупантів захопити столицю України та низку інших міст під виглядом стратегічних військових навчань.

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