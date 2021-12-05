"Катастрофічне насильство в Україні": у США пояснили, як запобігти агресії РФ

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Посол США в Росії Джон Салліван прокоментував ситуацію навколо нарощування РФ військової присутності на кордонах України.

В інтерв'ю РБК він поділився своїм баченням способу уникнути "катастрофічного і трагічного насильства в Україні" з боку Москви.

За словами Саллівана, влада США сподівається, що насильство можна буде запобігти завдяки дипломатичній взаємодії.

"Ви бачили заяву держсекретаря Блінкена про незвичайне військове посилення російських військових на кордоні з Україною. Ми вважаємо, що мають місце дестабілізуючі дії всередині країни", - підкреслив американський дипломат.

Він нагадав про зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС Сергія Лаврова 2 грудня, в ході якої політики обговорювали це питання. Дипломат додав, що він за дорученням президента США Джо Байдена, незважаючи на розбіжності, готовий будувати стабільні відносини з Москвою.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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