"До листопада-грудня цього року": генерал назвав умови звільнення всіх захоплених території

Маломуж війська Україна / Колаж Посольство США в Україні, Главред

Війна в Україні може закінчитися до кінця цього року, а може затягнутися до весни 2023.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж пояснивши в інтерв'ю Главреду, що в першу чергу, слід враховувати наявність ресурсів у РФ і України.

"Ми сьогодні згенерували понад мільйон осіб – військовослужбовців та представників силових структур, що є надзвичайно потужним резервом, який вже пройшов підготовку, бойове злагодження, навчання за кордоном.

"Враховуючи це, ми формуємо позиції для звільнення територій. Херсонський та Харківський напрямки – це два визначальні напрямки, які будуть стратегічними протягом двох місяців. У нас потужні військові частини, мотивований особовий склад, новітні озброєння і техніка, яка знецінює ту перевагу противника, що була раніше – з ракетними комплексами, Ураганами, Градами, Смерчами, далекобійними гаубицями", - пояснив генерал.

Маломуж підкреслив, що так у нас складається або паритет, або перевага над ворогом.

"Тому ми можемо потужно спрацювати і на Харківщині, вибивши звідти ворога повністю, а також на Херсонщині, де можемо знецінити всі ресурси ворога. Ми зараз наносимо потужні удари по резервах, які підтягує РФ, комунікаціях, складах. Сьогодні ми можемо наносити удари новітніми ракетними комплексами по вогневих засобах, які раніше росіяни використовували проти наших військ", - зазначив генерал.

За його словами, якщо ми звільнимо Херсонщину і Харківщину, то перспектив на запорізькому напрямку у ворога не буде ніяких. Зокрема, ми можемо провести дуже потужну контрнаступальну операцію в Мелітополі і звільнити це місто і всю окуповану частину Запорізької області.

"Протягом двох-трьох місяців ми можемо звільнити більшість територій і вийти на позиції 24 лютого, коли Росія починала свою агресію. Якщо противник буде відступати не просто по окремих регіонах, а буде здаватися в полон або активно відступати, або буде в паніці, у нас буде перспектива звільнення всіх території до листопада-грудня цього рокуа", - підкреслив генерал.

За його словами, цей оптимістичний сценарій сьогодні пріоритетний, він і зіграє.

"Якщо ж Росія підтягне нові ресурси (а вона буде намагатися зібрати останнє, що у неї є, і кинути в бій, тому що це останній її шанс захопити хоча б Донецьку область), все затягнеться до весни 2023 року. Нам слід готуватися до обох варіантів - і до активного звільнення територій, і до затяжної війни, про що говорив Залужний у статті", - підсумував Маломуж.

Нагадавши, кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківській області, досягла 300.

Загалом Збройні Сили України станом на цей час вже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Читайте також: