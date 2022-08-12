Перелом у війні відбудеться в лічені тижні, армія РФ буде здаватися і бігти - Маломуж

Микола Маломуж вважає, що "Донбас в цілому ми втримаємо" / Фото УНІАН

Перелом у війні в Україні може наступити вже за лічені тижні можна очікувати перелом, в період з кінця серпня до середини вересня. Збройні сили України проведуть контрнаступ, який дасть можливість звільнити території.

Про це в інтерв'ю виданню Obozrevatel заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж. Поточну ситуацію на фронті він оцінив як позиційну війну і припустив, що плани Кремля по окупації всієї Донецької області до Дня Незалежності України 24 серпня не вдасться здійснити.

"Можливе проведення комплексних операцій з оточення противника і створення умов не лише для здачі та втечі. Це буде переломний етап війни", - сказав він.

За оцінками генерала, резерви армії агресора "стрімко вичерпуються". Росія намагається відновити їх, але за рахунок погано навчених і непідготовлених військових, яких в терміновому порядку мобілізують по всій країні.

Крім того, в ситуації, коли Збройні Сили України почали контрнаступ на півдні країни, армія ворога змушена утримувати позиції одразу на декількох напрямках, що істотно ускладнює її завдання.

"У Росії вже усвідомили, що у нас є весь спектр наступальних операцій на Херсонському, Запорізькому напрямках, на Ізюм. Тому сьогодні РФ, з одного боку, змушена виконувати завдання щодо захоплення Донецької області до 24 серпня. З іншого боку, їй необхідно утримати позиції на Херсонському, Запорізькому і навіть Харківському напрямках", - підкреслив Маломуж.

За прогнозами генерала, ворог буде атакувати на Донецькому напрямку.

"Вони можуть мати невеликий успіх в кілька кілометрів або на окремих ділянках в кілька десятків кілометрів, але захопити Донецький регіон в поставлені терміни нереально. Я думаю, Донбас в цілому ми утримаємо. Може, за винятком окремих населених пунктів або рубежів", – додав він.

За словами генерала, в результаті контрнаступу на одному з пріоритетних напрямків з'являться перспективи для звільнення певних територій.

"Можливо, це Херсонська, Запорізька області. Можливе проведення комплексних операцій з оточення противника і створення умов не лише для здачі та втечі. Це буде переломний етап війни. Я припускаю, що це має відбутися в кінці серпня – на початку вересня", – уточнив Маломуж.

Як повідомляв Главред, раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж припустив, що Кримський міст навряд чи стане наступною мішенню захисників України. Поки що наші сили не готові до такого потужного удару.

Також він зазначив, що вибухи в Новофедорівці 9 серпня в окупованому Криму можуть стати певним символом перелому війні. Вони означають інший стратегічний формат військового протистояння між Україною та РФ надалі. Крім того, Кремль отримав чіткий сигнал, що Україна більше не прощатиме ударів по своїх територіях і наноситиме удари у відповідь.

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