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Символ перелому у війні: Маломуж пояснив, як вибухи в Криму посприяють швидкій перемозі України

10 серпня 2022, 12:26

Вибухи у Новофедрівці означають новий стратегічний формат військового протистояння в майбутньому. Крім того, вони мають велике морально-психологічне значення.

Вибухи в Новофедорівці, Микола Маломуж
Вибухи у Криму показали незахищеність російської військової машини, вважає Микола Маломуж / Фото УНІАН, Telegram

Вибухи в Новофедорівці в окупованому Криму можуть стати таким собі символом перелому війні. Вони означають інший стратегічний формат військового протистояння між Україною та РФ надалі. Крім того, Кремль отримав чіткий сигнал, що Україна більше не прощатиме ударів по своїх територіях і наноситиме удари у відповідь. Про це заявив Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, вибухи, що прогриміли на військовому аеродромі в Сакському районі, показали, що ті об'єкти, які Росія використовувала проти України не є гарантовано захищеними російським ППО і можуть бути вражені новітніми українськими засобами з відповідною дальністю.

"Навіть якщо вибухи на військовому об'єкті в Новофедорівці були викликані не ракетним ударом з нашого боку (цього ж не підтвердили ЗСУ), а це була грамотно здійснена спеціальна операція з підриву об'єкта і бойового спорядження, це свідчить про початок активної фази боротьби навіть в тилу ворога (...) Дана ситуація дала зрозуміти, наскільки насправді російська військова машина не захищена, і для неї існують загрози на будь-якій території", - пояснив Маломуж.

За його словами, перші вибухи в Криму означають інший стратегічний формат військового протистояння надалі.

"Це змінює парадигму не лише захисту України, а й можливих стратегічних дій, особливо на Сході країни, де ми можемо починати наступальну операцію, знищуючи інфраструктуру ворога, наприклад, мости, шляхи сполучення, склади боєприпасів, штаби. Саме за таких обставин може початися перелом у війні. Тому вибухи в Новофедорівці можуть стати певним символом перелому", - додав військовий.

Крім того, вибухи на аеродромі в Новофедорівці мають велике морально-психологічне значення. По-перше, наші союзники бачать, що Україна переходить до активної фази та домагається певних успіхів. По-друге, це піднімає дух самих українців, а головне – військовослужбовців ЗСУ, які давно чекають таких операцій.

"Можемо сподіватися, що вибухи в Новофедорівці стануть початком серії аналогічних вибухів на аеродромах, складах, полігонах, пускових майданчиках балістичних ракет, а також сприятимуть наступальній операції ЗСУ. Все це створить передумови для нашої перемоги найближчим часом", - сказав генерал.

Удар по аеродрому в Новофедорівці

9 серпня сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму. Після цього в районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі почалася пожежа. Відомо, що перший вибух прогримів близько 15:20, всього їх нарахували близько десяти.

Згодом стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Криму потужними ракетами дальністю 200-300 км. Під удар потрапили склади з боєприпасами біля курортних міст Саки і Новофедорівка. Окупаційна влада придумує всілякі версії та зазначає, що пожежа сталася нібито при завантаженні палива.

Слід зазначити, що до 2014 року це була база ВМС України. Зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк РФ. У його складі знаходяться переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. Звідси російська армія здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму 9 серпня. У заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр йдеться, що відомство не може встановити причину загоряння на території аеродрому "Саки" в районі Новофедорівки в тимчасово окупованому Росією Криму. Не виключається провокація.

"Міноборони України не може встановити причину загоряння, проте вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях", - сказала вона.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович перерахував дві неофіційні версії "прильотів" по військовому аеродрому в окупованому Криму. За його словами, перша версія - це був удар українською зброєю, "поки союзники тягнуть нам далекобійні ракети".

"Наш ВПК теж не стоїть на місці", - зазначив він.

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