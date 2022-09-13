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ЗСУ звільнили на Харківщині 300 населених пунктів – Міноборони

13 вересня 2022, 14:38

Лише за тиждень, починаючи з 6 вересня, вдалося звільнити від окупантів 3 800 квадратних кілометрів території.

Ання Маляр, Украинсикие военные, ВСУ
ЗСУ звільнили на Харківщині 300 населених пунктів/ Генштаб ЗСУ, Міноборони України

Кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківській області, досягнула 300.

Загалом Збройні сили України станом на цей час уже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ця операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів і вона планувалась на декілька днів, і починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3 800 квадратних кілометрів, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації", – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що операція триває, і буде продовжуватися до тих пір, поки буде звільнена від окупантів уся Харківська область.

При цьому деталей того, як має бути звільнена Харківщина, Маляр не розповіла. Вона лише висловила впевненість, що "це станеться якнайшвидше".

Наступ ЗСУ на Харківщині

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, наголосив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Проте війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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