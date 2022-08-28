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Росія може добровільно вивести свої війська з України - Маломуж

28 серпня 2022, 08:27

Микола Маломуж назвав умову, за якої Путін віддасть команду відступати.

Володимир Путін, Микола Маломуж
Володимир Путін, Микола Маломуж / скріншот

За певних обставин Росія добровільно виведе свої війська з України.

Таку думку в інтерв'ю Обозревателю озвучив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, Росія може піти на умови, які ми ставимо.

"Я припускаю, що під загрозою провалу, початку можливих системних наступальних операцій, підкреслюю – системних – тобто дуже потужної підготовленої операції в одному з секторів, де буде забезпечений дуже потужний удар по військах ворога і їх втеча. Ось в цій ситуації, щоб далі не було повного розгрому, Росія може піти на умови, які ми ставимо. Я думаю, що такий сценарій можливий. Ще й тому, що на час він врятує режим в Росії. Якщо ж ні, перспектива для Росії дуже сумна, але це гірше і для нас, тому що процес може затягнутися", - пояснив Маломуж.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, просування військ очікувати не слід-сторони будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Микола Маломуж
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