Контрнаступ на Харківщині проходить краще, ніж очікувалося, але святкувати перемогу рано - Резніков

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині проходить краще , ніж очікувалося / Колаж фото Facebook Резніков, Генштаб ЗСУ

Українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Резніков також зазначив, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку.

Міністр оборони порівняв "український бліцкриг" зі "сніговою кулею", яка котитися вниз по схилу. Саме цей контрнаступ став найбільшою невдачею Путіна з початку повномасштабного вторгнення.

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На півдні контрнаступ триває, але просувається повільніше.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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