Контрнаступ на Харківщині проходить краще, ніж очікувалося, але святкувати перемогу рано - Резніков

Успіхи ЗСУ на Харківщині є "знаком" того, що РФ можна перемогти.
Українські військові пішли у потужний контрнаступ на Харківщині. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.
Резніков також зазначив, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку.
Міністр оборони порівняв "український бліцкриг" зі "сніговою кулею", яка котитися вниз по схилу. Саме цей контрнаступ став найбільшою невдачею Путіна з початку повномасштабного вторгнення.
На півдні контрнаступ триває, але просувається повільніше.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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