'Метою не є поразка РФ': Фіцо зробив різку заяву про війну в Україні

Фіцо підкреслює, що Словаччина не має моральних чи юридичних причин брати участь у конфлікті.

https://glavred.net/world/celyu-ne-yavlyaetsya-porazhenie-rf-fico-sdelal-rezkoe-zayavlenie-o-voyne-v-ukraine-10704107.html Посилання скопійоване

Фіцо критикує підхід ЄС до війни в Україні і закликає шукати швидкий мир / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Коротко:

Мета Словаччини — якнайшвидше закінчення війни, а не поразка РФ

Війна могла завершитися вже за три місяці після її початку

ЄС має приділяти миру стільки ж уваги, як і підтримці війни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив незгоду з політикою Європейського Союзу щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. За його словами, війна могла завершитися вже через три місяці після початку.

"Метою зовнішньої політики нинішнього словацького уряду не є поразка Російської Федерації. Нашою метою є якомога швидше закінчення війни, щоб слов'яни перестали вбивати один одного. Війна могла закінчитися через три місяці після її початку", – зазначив Фіцо в інтерв'ю STVR. відео дня

Прем'єр підкреслив, що деякі європейські лідери використовують війну лише для тиску на Москву. Він додав, що ЄС мав би "витратити на мир стільки ж енергії, скільки на підтримку війни в Україні".

"Я ніколи не дозволю, щоб Словаччину втягнули в будь-яку військову авантюру. Немає жодних моральних, історичних чи юридичних причин, чому Словаччину слід втягувати у війну", – наголосив Фіцо.

Що стоїть за заявами Фіцо – експертна думка

Міністерство закордонних справ України прокоментувало скандальні висловлювання прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, назвавши їх неприпустимими та образливими.

У МЗС підкреслили, що після понад трьох років повномасштабної агресії Росії проти України Фіцо не усвідомив справжніх причин вторгнення і недооцінює небезпеку, яку несе будь-яке загравання з Москвою.

"Прикро, що очільник уряду держави-члена ЄС дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", – зазначили у відомстві.

Експертна оцінка МЗС акцентує на важливості єдності ЄС у протидії Росії та неприпустимості публічних заяв, що підривають солідарність з Україною.

Війна Росії проти України - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп різко відреагував на ядерні погрози, озвучені колишнім президентом РФ Дмитром Медведєвим, і під час зустрічі з американськими військовими прямо назвав його "тупою людиною".

Крім того, політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко заявив про те, що РФ і Україна намагаються забезпечити собі кращі переговорні позиції.

"Єдине, що зараз стримує і Україну, і Російську Федерацію в цьому стані, - війна на виснаження, яка не вигідна жодній зі сторін. Очевидно, настане момент, коли ресурсна база вже фізично не дасть змоги продовжувати активну фазу бойових дій", - наголосив він.

Нагадаємо, що США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda. Утім, остаточне рішення ще не ухвалено.

Читайте також:

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред