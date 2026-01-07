Постраждали діти: російські 'Шахеди' пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

У місті під удар потрапили навчальні заклади: профтехучилище, студентський гуртожиток, два дитячих садки і школа.

Філатов розповів про наслідки удару РФ по Дніпру 6 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/borys_filatovv

Удари припали по житлових кварталах та об'єктах освіти в Дніпрі

Постраждали щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей

Міська влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань

Увечері 6 січня ЗС РФ атакували Дніпро ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок російської атаки постраждали щонайменше семеро людей, двоє з них - діти. Про наслідки розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, окупанти вдарили по житлових будинках і навчальних закладах міста. Пошкоджено студентський гуртожиток.

Понад 10 багатоповерхівок зазнали пошкоджень через удари "Шахедів", зокрема розбито кілька сотень вікон та мережу опалення біля одного з будинків. Поруч із багатоповерхівками чимало згорілих автомобілів.

"Водночас є руйнування в профтехучилищі, де навчають на слюсарів і кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садки та одну зі шкіл", - зазначив Філатов.

Міська влада продовжує збирати інформацію про решту руйнувань.

"За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них - діти. Здебільшого в людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу", - написав Філатов.

Наслідки атаки на Дніпро / Фото: t.me/borys_filatovv

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Повітряну тривогу оголосили через загрозу БпЛА типу "Шахед".

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ та область. Є "прильоти", багато пошкоджень. Зокрема, у Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє людей постраждали.

У Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку було знеструмлено Славутич.

У ніч на 5 січня Росія також атакувала Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Пошкоджень зазнало приватне підприємство на околиці міста.

Як повідомили Повітряні сили, РФ застосувала балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників. Сили ППО збили або придушили 137 ворожих дронів.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У чому нова небезпека російських атак: думка експерта

Армія Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів і авіації.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі Главреду розповів про модернізацію російських ударних дронів. За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Як пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати тільки найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

