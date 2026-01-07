Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

Анна Ярославська
7 січня 2026, 07:29
373
У місті під удар потрапили навчальні заклади: профтехучилище, студентський гуртожиток, два дитячих садки і школа.
Атака безпілотників на Дніпро
Філатов розповів про наслідки удару РФ по Дніпру 6 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/borys_filatovv

Коротко:

  • Удари припали по житлових кварталах та об'єктах освіти в Дніпрі
  • Постраждали щонайменше семеро людей, зокрема двоє дітей
  • Міська влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань

Увечері 6 січня ЗС РФ атакували Дніпро ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок російської атаки постраждали щонайменше семеро людей, двоє з них - діти. Про наслідки розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, окупанти вдарили по житлових будинках і навчальних закладах міста. Пошкоджено студентський гуртожиток.

відео дня

Понад 10 багатоповерхівок зазнали пошкоджень через удари "Шахедів", зокрема розбито кілька сотень вікон та мережу опалення біля одного з будинків. Поруч із багатоповерхівками чимало згорілих автомобілів.

"Водночас є руйнування в профтехучилищі, де навчають на слюсарів і кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Зачепило також два дитячі садки та одну зі шкіл", - зазначив Філатов.

Міська влада продовжує збирати інформацію про решту руйнувань.

"За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них - діти. Здебільшого в людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу", - написав Філатов.

Наслідки атаки на Дніпро
Наслідки атаки на Дніпро / Фото: t.me/borys_filatovv

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Повітряну тривогу оголосили через загрозу БпЛА типу "Шахед".

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ та область. Є "прильоти", багато пошкоджень. Зокрема, у Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє людей постраждали.

У Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку було знеструмлено Славутич.

У ніч на 5 січня Росія також атакувала Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Пошкоджень зазнало приватне підприємство на околиці міста.

Як повідомили Повітряні сили, РФ застосувала балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників. Сили ППО збили або придушили 137 ворожих дронів.

Постраждали діти: російські 'Шахеди' пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У чому нова небезпека російських атак: думка експерта

Армія Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів і авіації.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі Главреду розповів про модернізацію російських ударних дронів. За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Як пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати тільки найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:59Енергетика
Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

07:29Україна
Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

"Ялта хоче додому": на вулицях Криму зазвучала легендарна пісня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Китайський гороскоп на сьогодні 7 січня: Бикам - роздратування, Кроликам - ускладнення

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференції

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференції

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

Останні новини

09:39

Гороскоп на завтра 8 січня: Тельцям - грандіозний успіх, Рибам - приємна зустріч

09:25

Чоловік-іспанець Ані Лорак публічно розкрив правду про їхній шлюб

08:59

Ситуація критична: у Львові від електрики відключили лікарні та елетротранспорт

08:53

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 січня (оновлюється)

08:50

Авіація та флот: Бельгія розкрила свою роль у безпеці України

Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21Україну накриє циклон та Арктичне похолодання: синоптик розповіла, де очікувати на -21
08:50

Про що домовилися в Парижі?Погляд

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:23

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen, але лише за однієї умови

08:21

Як Сили оборони влаштували "спекотні" ночі для РФПогляд

Реклама
07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 січня: Терезам - найгірше позаду, Рибам - зосередитися

07:29

Постраждали діти: російські "Шахеди" пошкодили десятки будинків і школи в Дніпрі

06:54

Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

06:20

Ангели перебувають поруч із вами: якому знаку зодіаку усміхнеться доля до кінця зимиВідео

05:55

Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком

04:41

Як у СРСР будували міста "з нуля" і чому вони досі розплачуються за цей експеримент

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні вівці за 43 секунди

03:34

Як зварити яйця так, щоб вони легко чистилися: секретний лайфхак

02:26

Водіїв закликали взяти пакети з теплою водою в авто - несподіваний лайфхак

02:10

Дзвінок у Кремль та війська в Україні – Макрон розкрив нову стратегію миру

01:51

Експерти назвали найгірший режим прання: зіпсує пральну машину і одяг

Реклама
01:20

Г'ю Джекман планує весілля з подругою-"розлучницею" - ЗМІ

01:12

Чому фіалка "відмовляється" цвісти: причина, яку більшість ігнорує

00:18

Усе у вогні, купа вибухів: Дніпро під масованим обстрілом РФ

00:06

Про це знають лише одиниці: чому досвідчені возять у салоні брусок мила

06 січня, вівторок
22:41

Історична угода в Парижі: що отримають українці після закінчення війни та яким буде мир

22:23

Принц Гаррі може незабаром часу возз'єднатися з королівською родиною

22:05

П'ять природних способів захистити свій дім від щурів і мишей взимку

21:49

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 7 січняФото

21:15

Ситуація зі світлом змінюється - графіки відключень для Дніпропетровщини на 7 січняФото

21:12

В Україну увірветься потужний шторм: синоптики попередили про небезпеку

21:03

Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем

21:00

Іноземні війська будуть розгорнуті: Зеленський, Макрон і Стармер підписали деклараціюВідео

20:53

Справи кепські: з'явилися тривожні новини про італійського актора Челентано

20:37

ТЕТ покаже драму "Тілоохоронець K-2" в ексклюзивній українській озвучці

20:33

Кількість годин без світла змінилась - графік відключень для Черкас і області на 7 січня

20:27

Чому не виходить приготувати сирники: шеф-кухар назвав три популярні помилки

20:04

Морози до -24 і хуртовини: на Львівщину насувається хвиля арктичного холоду

20:02

В Україні будуть надсилати повістки по-новому - що зміниться для українців

19:53

Усього почало корчити: у Трампа стався "напад" під час пресконференціїВідео

19:31

Самодурство, параноя і смерть: закономірності російської історії

Реклама
19:21

Місто затуманить і накриють опади: в Полтаві прогнозують небезпечну погоду

19:10

Три літери та 142 власники - яке місто України має найкоротшу назвуВідео

19:10

Чому Китай зацікавлений в розколі ЄвропиПогляд

19:09

Мерц назвав "ключ" до миру, який досі ховають у Вашингтоні та Брюсселі - Politico

19:03

У популярному дитячому харчуванні знайшли небезпечний сюрприз: покупцям повертають гроші

18:45

Вовки, ведмеді й "сині" собаки: правда і міфи про Чорнобиль

18:44

Відключення світла 7 січня: в Укренерго розповіли про обмеження в середу

18:42

"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву про завершення війни в Україні

18:41

Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу

18:17

Прем’єра сімейної комедії "Вартові Різдва" — ексклюзивно на Київстар ТБ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийФіліп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти