Армія РФ просунулася на Донбасі та Запоріжжі: що відбувається на фронті

ЗСУ відбили десятки атак противника на ключових напрямках фронту.

РФ просунулася в Донецькій та Запорізькій областях / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, УНІАН

Коротко:

Окупанти просунулися у двох областях

За добу 6 січня на фронті відбулося близько 200 бойових зіткнень

Українські військові ліквідували 1040 російських окупантів

Російська окупаційна армія просунулася на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. Деталі розкрили в ніч на 7 січня аналітики проєкту DeepState.

Зокрема, на Донеччині російські війська просунулися поблизу населених пунктів Русий Яр та Нове Шахове.

Також зафіксовано просування окупантів у Федорівці.

Просування росіян на Донбасі / Карта deepstatemap

У Запорізькій області просування зафіксовано поблизу Дорожнянки.

Дорожнянка на карті / deepstatemap

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Тим часом у зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що від початку доби 6 січня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень.

"Противник завдав один ракетний і 54 авіаційні удари, застосував одну ракету і скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в бік Різниківки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили п'ять атак у районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати українську оборону.

На Олександрівському напрямку РФ атакувала десять разів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 46 атак росіян.

Уранці 7 січня в Генштабі ЗСУ відзвітували, що за добу лави армії РФ поріділи на 1040 окупантів. Також ЗСУ "відмінусували" 3 танки, 2 ББМ, 26 артсистем, 2 РСЗВ.

Звіт Генштабу ЗСУ за добу 6 січня 2026 року / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупаційна армія країни-агресора Росії намагається прорватися в Костянтинівку в Донецькій області. Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий. За його словами, українським військовим вдається знищувати росіян ще на підступах до міста. Кіл-зона там утримується навіть у морозну погоду, через що ворожі групи не можуть зайти в Костянтинівку.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред ​

Тим часом Покровський напрямок залишається найбільш напруженою ділянкою фронту. Армія країни-агресора Росії намагається розширити зону своєї присутності в районах Покровська, Добропілля та Мирнограда. Як розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, попри заяви росіян про повний контроль над містом, Сили оборони України зберігають контроль над частиною Покровська.

На сході Запорізької області, на Гуляйпільському напрямку, російська армія суттєво наростила інтенсивність бойових дій. Кількість штурмових груп зросла у два-три рази. Мотострілецькі бригади противника отримали підкріплення штурмовими полками "БАРС". Про це розповів офіцер відділення комунікацій 154 ОМБр Артем "Крузак".

Експерт попередив про загрозу для нових міст

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко прокоментував загрозу наступу армії РФ на великі міста Донецької області - Краматорськ і Слов'янськ.

Під час чату на Главреді він сказав, що важливо визначити, яким буде потенціал угруповання, яке Росія зможе сформувати на цьому напрямку.

Експерт вважає, що фронт може скоротитися, а російські війська на цих напрямках діють уже зараз.

"Після перегрупування війська РФ із Покровська і Мирнограда можуть теж бути кинуті на цю ділянку фронту. За таких умов просування противника в бік Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки буде значно швидшим", - зазначив Романенко.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

