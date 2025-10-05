Рус
Китай допомагав Росії бити по Львівщині: ракети і дрони наводились супутниками

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2025, 22:06
135
На момент атаки над Україною було три китайських супутники.
Китай передає Росії дані з супутників / Колаж: Главред, фото Pixabay/pride1979, apixabay/glaborde7

Китай допомагає Росії бити по Україні ракетами та дронами. У момент масованого обстрілу над Львівщиною літали щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники. Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на моніторинговий сервіс Heavens Above який відстежує переміщення супутників.

У період з 00:00 до 11:30 над Львовом дев'ять разі пролетіло три китайських супутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. О 6 годині ранку над регіоном був оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34.

Відомо, що китайські розвідувальні супутники пролітають не лише західними регіонами. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

відео дня

Варто зазначити, що ці китайські супутники пролітають на низьких орбітах - на висоті близько 700 кілометрів. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.

Передача Китаєм супутникових розвідданих Росії

Раніше Главред з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України повідомляв, що Київ вже фіксував випадки передачі Китаєм Росії супутникових розвідувальних даних. Ворог використовував ці дані для нанесення ракетних ударів по Україні. Під ударами були об'єкти, які належать іноземним інвесторам.

"Воно спрямоване на виявлення та уточнення координат стратегічних цілей для подальшого їх ураження. Ми спостерігаємо, що серед цих цілей можуть бути й об'єкти, що належать закордонним компаніям", - зазначив він.

Відповідь Китаю на звинувачення

Офіс речника зовнішньополітичного відомства на запит кореспондента Укрінформу в КНР заявив, що Міністерству закордонних справ КНР нібито невідомо про надання китайських даних супутникової розвідки Росії, які окупанти використовували для завдання ракетних ударів по Україні. Там намагаються переконати Київ у тому, що Китай нібито дотримується чесної та об'єктивної позиції щодо війни.

"Нам невідома ситуація, про яку ви згадали ... Позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР офіційно називають загарбницьку російську війну проти України – ред.) завжди була відкритою, чесною, об’єктивною та неупередженою, що широко визнається міжнародною спільнотою", - йдеться у повідомленні.

Варто наголосити на тому, що МЗС Китаю не заперечує вказаний факт та не висловило обурення щодо цього.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні КНР вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
