Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗ

Росіяни скаржились на гучні вибухи та спалахи у небі.

https://glavred.net/world/leningradskuyu-oblast-tryaslo-ot-vzryvov-drony-atakovali-odin-iz-krupneyshih-npz-10703744.html Посилання скопійоване

Удар по НПЗ в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували Ленінградську область РФ

Під удар потрапив Кіриський НПЗ

Це один із найбільших НПЗ у Росії

У ніч на суботу, 4 жовтня, в Ленінградську область Росії завітали дрони. Зокрема, під удар потрапив Кіриський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Так, за повідомленнями російських екстрених служб, уночі кілька безпілотників завітали до стратегічних об'єктів у Ленінградській області. Мовиться про нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" та, ймовірно, енергетичні підстанції.

відео дня

Відомо, що близько 2 ночі місцеві мешканці Кіровського та Всеволожського районів почули гучні вибухи та бачили спалахи у небі.

У соцмережах очевидці пишуть, що дрони влучили безпосередньо в установки з переробки нафти.

Водночас, місцева влада як завжди запевнила, що силами протиповітряної оборони нібито щось вдалося збити.

Варто зауважити, що Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ — один із найбільших у країні, входить до "Сургутнафтогазу", має потужність понад 20 млн тонн нафти на рік і є стратегічним об’єктом для виробництва пального та авіаційного гасу.

Дрони атакували Кіриський НПЗ - відео:

Проблеми в Росії через атаки на НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що в Росії зараз виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива, тому що зруйновану інфраструктуру нафтопереробки швидко відновити неможливо.

Він підкреслив, що бензин за талонами вже відпускають у Криму, аналогічне питання постало в Примор'ї.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, в п’ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Ввечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

Також 2 жовтня вибухи лунали у Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві мешканці жалілися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред