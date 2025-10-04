Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗ

Коротко:
- Дрони атакували Ленінградську область РФ
- Під удар потрапив Кіриський НПЗ
- Це один із найбільших НПЗ у Росії
У ніч на суботу, 4 жовтня, в Ленінградську область Росії завітали дрони. Зокрема, під удар потрапив Кіриський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Так, за повідомленнями російських екстрених служб, уночі кілька безпілотників завітали до стратегічних об'єктів у Ленінградській області. Мовиться про нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" та, ймовірно, енергетичні підстанції.
Відомо, що близько 2 ночі місцеві мешканці Кіровського та Всеволожського районів почули гучні вибухи та бачили спалахи у небі.
У соцмережах очевидці пишуть, що дрони влучили безпосередньо в установки з переробки нафти.
Водночас, місцева влада як завжди запевнила, що силами протиповітряної оборони нібито щось вдалося збити.
Варто зауважити, що Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ — один із найбільших у країні, входить до "Сургутнафтогазу", має потужність понад 20 млн тонн нафти на рік і є стратегічним об’єктом для виробництва пального та авіаційного гасу.
Дрони атакували Кіриський НПЗ - відео:
Проблеми в Росії через атаки на НПЗ
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що в Росії зараз виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива, тому що зруйновану інфраструктуру нафтопереробки швидко відновити неможливо.
Він підкреслив, що бензин за талонами вже відпускають у Криму, аналогічне питання постало в Примор'ї.
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, в п’ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.
Ввечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.
Також 2 жовтня вибухи лунали у Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві мешканці жалілися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.
