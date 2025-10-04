Рус
Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗ

Марія Николишин
4 жовтня 2025, 07:46
Росіяни скаржились на гучні вибухи та спалахи у небі.
Удар по НПЗ в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Дрони атакували Ленінградську область РФ
  • Під удар потрапив Кіриський НПЗ
  • Це один із найбільших НПЗ у Росії

У ніч на суботу, 4 жовтня, в Ленінградську область Росії завітали дрони. Зокрема, під удар потрапив Кіриський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Так, за повідомленнями російських екстрених служб, уночі кілька безпілотників завітали до стратегічних об'єктів у Ленінградській області. Мовиться про нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" та, ймовірно, енергетичні підстанції.

Відомо, що близько 2 ночі місцеві мешканці Кіровського та Всеволожського районів почули гучні вибухи та бачили спалахи у небі.

У соцмережах очевидці пишуть, що дрони влучили безпосередньо в установки з переробки нафти.

Водночас, місцева влада як завжди запевнила, що силами протиповітряної оборони нібито щось вдалося збити.

Варто зауважити, що Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ — один із найбільших у країні, входить до "Сургутнафтогазу", має потужність понад 20 млн тонн нафти на рік і є стратегічним об’єктом для виробництва пального та авіаційного гасу.

Дрони атакували Кіриський НПЗ - відео:

Проблеми в Росії через атаки на НПЗ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що в Росії зараз виникають складнощі з виробництвом високоякісних видів палива, тому що зруйновану інфраструктуру нафтопереробки швидко відновити неможливо.

Він підкреслив, що бензин за талонами вже відпускають у Криму, аналогічне питання постало в Примор'ї.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, в п’ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії. Щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ.

Ввечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

Також 2 жовтня вибухи лунали у Саратові та кількох районах Волгоградської області. Місцеві мешканці жалілися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії атака дронів
Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗ

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

