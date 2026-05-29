Десятки ракет на місяць: прогноз термінів масованих ударів РФ по Україні

Головним обмеженням для РФ є виробничі потужності, вважає Богдан Долінце.

Росія може готувати новий удар

Головне із заяв Долінце:

РФ щомісяця виробляє до 150 крилатих і балістичних ракет

Цього вистачає приблизно на дві великі операції на місяць

Здатність Росії завдавати масштабних ударів по Україні безпосередньо залежить від того, скільки боєприпасів вона здатна виготовити.

Як заявив в ефірі"Київ 24" військовий аналітик Богдан Долінце, російська промисловість дозволяє проводити приблизно дві великі атаки на місяць.

Росія щомісяця виробляє до 150 крилатих і балістичних ракет, а підготовка до масованого удару займає від двох до чотирьох днів.

"Основний ліміт — це виробничі потужності, які формують запас ракет. Цього вистачає приблизно на дві великі операції на місяць", — пояснив Долінце.

Важливим є також сам процес підготовки удару: необхідно вибрати цілі, спланувати логістику, визначити маршрути та запрограмувати ракети.

Після масованого обстрілу повторна атака неможлива відразу, тому Росія змушена накопичувати боєприпаси та дрони протягом кількох тижнів, перш ніж зможе завдати наступного удару.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що представники ЄС залишаться в Києві, незважаючи на російські погрози та рекомендації іноземним дипломатам і громадянам покинути столицю. За її словами, Євросоюз продовжить свою діяльність в Україні і не планує призупиняти роботу.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце — український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

