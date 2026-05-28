В ЄС окреслили 'червоні лінії': що вимагаютимуть від РФ на переговорах

Кая Каллас представила попередній перелік умов ЄС для можливих мирних переговорів із Росією щодо України.

Каллас назвала умови ЄС для майбутніх переговорів з РФ

Ключове із виступу Каллас:

Кая Каллас представила умови ЄС для можливих мирних переговорів із РФ

Ключова вимога — безумовне припинення вогню

Росію закликають припинити диверсії, кібератаки та інші ворожі дії

Високий представник ЄС Кая Каллас представила попередній перелік умов, які ЄС може висунути Росії у разі майбутніх переговорів щодо миру в Україні. Про це вона заявила 27 травня під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Лімасолі, пише Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обговорили наші власні основні європейські інтереси безпеки щодо Росії. Ми провели справді ґрунтовні дискусії щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та які наші червоні лінії. І одне дуже зрозуміло: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України, і ми захищаємо наші власні основні інтереси безпеки", - заявила вона.

Серед ключових вимог, які обговорювалися, вона назвала безумовне припинення вогню як обов’язкову передумову мирних переговорів. Також Росія, за позицією ЄС, має припинити диверсії, кібератаки, втручання у вибори та порушення повітряного простору європейських країн.

"Обмеження українських збройних сил під час переозброєння Росії безпосередньо загрожуватиме європейській безпеці. Якщо є обмеження для української армії, то мають бути обмеження і для російської. Не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути підзвітність, і це дуже важливо", - наголосила Каллас.

Вона підкреслила необхідність притягнення Росії до відповідальності, співпраці з міжнародними розслідуваннями та компенсації завданих Україні руйнувань. За її словами, будь-яка мирна угода має повністю гарантувати суверенітет і незалежність України, а також її право самостійно визначати безпекові союзи.

"І, звичайно, існують ширші проблеми безпеки, коли ми розглядаємо присутність російських військ у таких країнах, як Грузія та Молдова. Очевидно, що в інтересах Європи, щоб ці сили більше не були там розміщені. Звичайно, є й інші питання. Це був довгий документ, але дозвольте мені на цьому зупинитися", - додала високий представник ЄС.

Крім того, міністри ЄС обговорили посилення санкційного тиску на Росію та використання економічних важелів впливу через торгівлю, інвестиції та доступ до європейських ринків. Каллас також заявила, що Росія демонструє відсутність реальної зацікавленості в мирі, а останні удари по Києву лише підтверджують цю позицію.

"Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням про воєнний злочин", - заявила вона.

Чи справді Росія заходить у глухий кут на фронті - думка експерта

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів Главреду, що війні Росії проти України формується тенденція, яка грає на користь Києва, однак про остаточний перелом говорити ще зарано. За його словами, російська армія поступово втрачає наступальний потенціал.

Експерт зазначає, що у 2025-2026 роках російські атаки фактично зводяться до локальних боїв із великими втратами, а загальний темп наступу майже зник. Через це РФ дедалі частіше заходить у глухий кут і може бути змушена перейти до оборони.

Водночас Україна, за його словами, нарощує ударні можливості, що створює передумови для подальшої зміни ситуації на фронті.

"В умовах kill-зон і динамічної високотехнологічної війни людський ресурс не здатний зруйнувати оборону або прорвати kill-зону без величезних втрат. Тому Росія заходить у глухий кут", - наголосив оглядач.

Як повідомляв Главред, Росія заявила про власні умови для можливих мирних переговорів з Україною, повторивши традиційні тези Кремля. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що перед будь-якою угодою необхідно "усунути причини конфлікту", зокрема прагнення України до НАТО та нібито загрози з боку Києва.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що існують реальні сценарії припинення активних бойових дій, однак вони залежать від ситуації на фронті та дій Сил оборони України. За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, значні втрати російської армії, проблеми з логістикою та постійні удари по її критичній інфраструктурі можуть змусити РФ перейти від активної фази війни.

Крім цього, екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що окупований Крим є ключовою точкою війни Росії проти України. Контроль над півостровом, за його словами, може визначити її результат.

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

