Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

Руслана Заклінська
28 травня 2026, 19:58
google news Підпишіться
на нас в Google
Кая Каллас представила попередній перелік умов ЄС для можливих мирних переговорів із Росією щодо України.
В ЄС окреслили 'червоні лінії': що вимагаютимуть від РФ на переговорах
Каллас назвала умови ЄС для майбутніх переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключове із виступу Каллас:

  • Кая Каллас представила умови ЄС для можливих мирних переговорів із РФ
  • Ключова вимога — безумовне припинення вогню
  • Росію закликають припинити диверсії, кібератаки та інші ворожі дії

Високий представник ЄС Кая Каллас представила попередній перелік умов, які ЄС може висунути Росії у разі майбутніх переговорів щодо миру в Україні. Про це вона заявила 27 травня під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Лімасолі, пише Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обговорили наші власні основні європейські інтереси безпеки щодо Росії. Ми провели справді ґрунтовні дискусії щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та які наші червоні лінії. І одне дуже зрозуміло: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України, і ми захищаємо наші власні основні інтереси безпеки", - заявила вона.

відео дня

Серед ключових вимог, які обговорювалися, вона назвала безумовне припинення вогню як обов’язкову передумову мирних переговорів. Також Росія, за позицією ЄС, має припинити диверсії, кібератаки, втручання у вибори та порушення повітряного простору європейських країн.

"Обмеження українських збройних сил під час переозброєння Росії безпосередньо загрожуватиме європейській безпеці. Якщо є обмеження для української армії, то мають бути обмеження і для російської. Не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути підзвітність, і це дуже важливо", - наголосила Каллас.

Вона підкреслила необхідність притягнення Росії до відповідальності, співпраці з міжнародними розслідуваннями та компенсації завданих Україні руйнувань. За її словами, будь-яка мирна угода має повністю гарантувати суверенітет і незалежність України, а також її право самостійно визначати безпекові союзи.

"І, звичайно, існують ширші проблеми безпеки, коли ми розглядаємо присутність російських військ у таких країнах, як Грузія та Молдова. Очевидно, що в інтересах Європи, щоб ці сили більше не були там розміщені. Звичайно, є й інші питання. Це був довгий документ, але дозвольте мені на цьому зупинитися", - додала високий представник ЄС.

санкции
Санкції / Інфографіка: Главред

Крім того, міністри ЄС обговорили посилення санкційного тиску на Росію та використання економічних важелів впливу через торгівлю, інвестиції та доступ до європейських ринків. Каллас також заявила, що Росія демонструє відсутність реальної зацікавленості в мирі, а останні удари по Києву лише підтверджують цю позицію.

"Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням про воєнний злочин", - заявила вона.

Чи справді Росія заходить у глухий кут на фронті - думка експерта

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів Главреду, що війні Росії проти України формується тенденція, яка грає на користь Києва, однак про остаточний перелом говорити ще зарано. За його словами, російська армія поступово втрачає наступальний потенціал.

Експерт зазначає, що у 2025-2026 роках російські атаки фактично зводяться до локальних боїв із великими втратами, а загальний темп наступу майже зник. Через це РФ дедалі частіше заходить у глухий кут і може бути змушена перейти до оборони.

Водночас Україна, за його словами, нарощує ударні можливості, що створює передумови для подальшої зміни ситуації на фронті.

"В умовах kill-зон і динамічної високотехнологічної війни людський ресурс не здатний зруйнувати оборону або прорвати kill-зону без величезних втрат. Тому Росія заходить у глухий кут", - наголосив оглядач.

Умови завершення війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія заявила про власні умови для можливих мирних переговорів з Україною, повторивши традиційні тези Кремля. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що перед будь-якою угодою необхідно "усунути причини конфлікту", зокрема прагнення України до НАТО та нібито загрози з боку Києва.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що існують реальні сценарії припинення активних бойових дій, однак вони залежать від ситуації на фронті та дій Сил оборони України. За словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, значні втрати російської армії, проблеми з логістикою та постійні удари по її критичній інфраструктурі можуть змусити РФ перейти від активної фази війни.

Крім цього, екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес заявив, що окупований Крим є ключовою точкою війни Росії проти України. Контроль над півостровом, за його словами, може визначити її результат.

Читайте також:

Про персону: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз війна в Україні війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

20:15Війна
Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

20:06Україна
В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

19:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

Останні новини

21:05

Тарифи на газ зміняться: стало відомо, скільки платитимуть українці в червні

21:03

"Ні зелених, ні червоних свят нема": священник розповів, скільки днів святкуватиВідео

20:54

Чим підживити полуницю після цвітіння: секрет солодкої ягоди

20:42

Відомий актор з'явився на фронті після гучного скандалу — подробиці

20:15

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
20:06

Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

20:04

Колір, про який мовчать усі модниці: дизайнер назвав головний відтінок літа-2026

19:58

В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

19:50

"Лінія Суровікіна" може впасти: Коваленко заявив про перелом у війніВідео

Реклама
19:43

Marvel показала трейлер другого сезону "Людей Ікс ’97": дата прем’єриВідео

19:39

Ніколи не зрадять: три знаки зодіаку, які стануть надійною опорою в житті

19:36

"Єдиний вихід для РФ": Коваленко розкрив, як Путін може затягнути війнуВідео

19:21

Як за лічені секунди зупинити свербіж від укусу комара: трюк, що дійсно працює

19:10

Війна не закінчиться з припиненням боїв: Коваленко пояснив головну загрозуПогляд

18:55

Просити "зробити одолженіє" не можна - як українською сказати правильноВідео

18:55

Не дверцята в паркані: що насправді означає слово калитка

18:54

Головна зірка серіалу "Сватів" вкотре опустився на дно: що він зробив

18:47

"Розклеїлась": Надя Дорофєєва поскаржилася на своє здоров’я

18:39

Європейська країна несподівано почала "роздавати" острови іноземцям

18:38

На один знак зодіаку чекає багатство в червні 2026: гороскоп на перший місяць літаВідео

Реклама
18:37

"Конкурс "Честь професії" внаслідок дій Анни Бабінець зазнав непоправних репутаційних втрат", - експерт Михайло Шнайдер

18:32

Картопля ідеально зберігається місяцями: найкраще місце є в кожному доміВідео

18:31

Слово "капюшон" - це калька з російської: як говорити правильно

18:30

Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

18:20

Чотири небезпечні моменти: коли не можна дивитися на вулицю через вікно

18:03

У людей з високим IQ виявили несподівану "темну сторону" щастяВідео

17:56

Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію

17:55

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУВідео

17:41

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 37 с

17:12

Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

17:00

Вимагав 5 тисяч доларів: підполковника викрили на махінаціях з ВЛК

17:00

Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах

16:55

"Постійно втомлена": мати двох дітей пояснила, чому не просить чоловіка допомагати по домуВідео

16:54

Подружжя розпочало ремонт, і їх засипало "скарбами" з минулого

16:52

Навіщо класти пляшку з водою в бачок унітазу: геніальний трюк сантехніків

16:50

У Львові під паркетом музею Шухевича виявили унікальну знахідкуФото

16:18

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

16:09

Підліток покинув навчання і заробив мільйони на старій одежі

16:07

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

15:56

"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

Реклама
15:42

Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін

15:18

Гетманцев відпочивав на Лазурці під час війни, а у Раді "не знають", як він виїхав — Бойко

15:16

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

15:15

Кому Повня принесе доленосні фінансові зміни: гороскоп для всіх знаків зодіаку

15:01

Вибух у Житомирі: містяни повідомляли про підозрілий предмет на дитячому майданчику

14:59

Контрабанда з Григоришиним та блокування завезення "швидких", - ексмер Глухова Терещенко про діяльність Порошенка при владі

14:51

"У нас є укриття": Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

14:42

Портативні сонячні панелі відкрили нові можливості для домуВідео

14:31

Чому не варто їздити з відкритими вікнами: головна помилка водіїв у спекуВідео

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти