Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Єдиний вихід для РФ": Коваленко розкрив, як Путін може затягнути війну

Олексій Тесля
28 травня 2026, 19:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Без мобілізації Росія не зможе продовжувати війну навіть у такому темпі, як зараз, вважає Олександр Коваленко.
Коваленко
Олександр Коваленко оцінив загрозу мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/AlexanderKovalenkoUA, Facebook/mod.mil.rus

Важливе із заяв Коваленка:

  • Мобілізація – це єдиний вихід для Росії у війні
  • Росія не зможе продовжувати війну в нинішньому темпі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, як країна-агресор РФ буде воювати далі проти України і чи знадобиться їй мобілізація.

"Так, мобілізація – це єдиний вихід для Росії. Однак російська влада не поспішає її проводити. Мобілізацію намагався нав’язати Путіну Герасимов ще навесні 2025 року, а згодом і Бєлоусов", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, без мобілізації Росія не зможе продовжувати війну навіть у такому темпі, як зараз.

"Однак я не бачу перспективи мобілізації в Росії найближчим часом, протягом двох-трьох тижнів. Швидше за все, мобілізація відбудеться після виборів. І це дозволить Росії розтягнути війну ще на 2027 рік", – переконаний він.

Співрозмовник вважає, що літня наступальна кампанія РФ цього року ще більше мотивує російську владу на цей крок, тому що наступ влітку буде провальним, як і навесні.

"За тими ознаками, які вже зараз ми можемо спостерігати, немає перспективи, що літня наступальна кампанія росіян цього року буде успішнішою, ніж минулого – вона точно буде гіршою. Загалом, 2026-й для Росії стане роком провальних наступальних кампаній", – додав Коваленко.

Як Кремль поповнює армію без відкритої мобілізації – експерт

Журналіст, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко вважає, що Кремль загалом був готовий до такого розвитку подій. За його словами, починаючи з жовтня–листопада 2025 року російська влада, ймовірно, почала перевіряти механізм так званої прихованої мобілізації. Він також припускає, що в Росії можуть розглядати варіант проведення мобілізаційних заходів у листопаді. Водночас Денисенко підкреслює, що ймовірність оголошення відкритої мобілізації залишається невисокою.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Раніше з'явилася інформація про часткову мобілізацію в Білорусі. Лукашенко заявив про намір провести часткову мобілізацію в країні в рамках "підготовки до війни".

Нагадаємо, окупаційна адміністрація на територіях України планує системну мобілізацію з окремими комісіями та жорсткими віковими рамками для призову. Таке рішення донецького гауляйтера Дениса Пушиліна демонструє перехід до тривалої примусової мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, Росія на Донбасі розгорнула тотальну примусову мобілізацію, де мобілізованих використовують як "гарматне м'ясо" без належної підготовки.

Більше новин:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олександр Коваленко війна Росії та України Мобілізація в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

20:15Війна
Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

20:06Україна
В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

19:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

Як відмити кухонні шафи від жиру і застарілого бруду: поради від професіоналів

Останні новини

21:05

Тарифи на газ зміняться: стало відомо, скільки платитимуть українці в червні

21:03

"Ні зелених, ні червоних свят нема": священник розповів, скільки днів святкуватиВідео

20:54

Чим підживити полуницю після цвітіння: секрет солодкої ягоди

20:42

Відомий актор з'явився на фронті після гучного скандалу — подробиці

20:15

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
20:06

Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

20:04

Колір, про який мовчать усі модниці: дизайнер назвав головний відтінок літа-2026

19:58

В ЄС окреслили "червоні лінії": що вимагаютимуть від РФ на переговорах

19:50

"Лінія Суровікіна" може впасти: Коваленко заявив про перелом у війніВідео

Реклама
19:43

Marvel показала трейлер другого сезону "Людей Ікс ’97": дата прем’єриВідео

19:39

Ніколи не зрадять: три знаки зодіаку, які стануть надійною опорою в житті

19:36

"Єдиний вихід для РФ": Коваленко розкрив, як Путін може затягнути війнуВідео

19:21

Як за лічені секунди зупинити свербіж від укусу комара: трюк, що дійсно працює

19:10

Війна не закінчиться з припиненням боїв: Коваленко пояснив головну загрозуПогляд

18:55

Просити "зробити одолженіє" не можна - як українською сказати правильноВідео

18:55

Не дверцята в паркані: що насправді означає слово калитка

18:54

Головна зірка серіалу "Сватів" вкотре опустився на дно: що він зробив

18:47

"Розклеїлась": Надя Дорофєєва поскаржилася на своє здоров’я

18:39

Європейська країна несподівано почала "роздавати" острови іноземцям

18:38

На один знак зодіаку чекає багатство в червні 2026: гороскоп на перший місяць літаВідео

Реклама
18:37

"Конкурс "Честь професії" внаслідок дій Анни Бабінець зазнав непоправних репутаційних втрат", - експерт Михайло Шнайдер

18:32

Картопля ідеально зберігається місяцями: найкраще місце є в кожному доміВідео

18:31

Слово "капюшон" - це калька з російської: як говорити правильно

18:30

Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

18:20

Чотири небезпечні моменти: коли не можна дивитися на вулицю через вікно

18:03

У людей з високим IQ виявили несподівану "темну сторону" щастяВідео

17:56

Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію

17:55

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУВідео

17:41

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 37 с

17:12

Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

17:00

Вимагав 5 тисяч доларів: підполковника викрили на махінаціях з ВЛК

17:00

Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах

16:55

"Постійно втомлена": мати двох дітей пояснила, чому не просить чоловіка допомагати по домуВідео

16:54

Подружжя розпочало ремонт, і їх засипало "скарбами" з минулого

16:52

Навіщо класти пляшку з водою в бачок унітазу: геніальний трюк сантехніків

16:50

У Львові під паркетом музею Шухевича виявили унікальну знахідкуФото

16:18

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

16:09

Підліток покинув навчання і заробив мільйони на старій одежі

16:07

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

15:56

"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

Реклама
15:42

Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін

15:18

Гетманцев відпочивав на Лазурці під час війни, а у Раді "не знають", як він виїхав — Бойко

15:16

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

15:15

Кому Повня принесе доленосні фінансові зміни: гороскоп для всіх знаків зодіаку

15:01

Вибух у Житомирі: містяни повідомляли про підозрілий предмет на дитячому майданчику

14:59

Контрабанда з Григоришиним та блокування завезення "швидких", - ексмер Глухова Терещенко про діяльність Порошенка при владі

14:51

"У нас є укриття": Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

14:42

Портативні сонячні панелі відкрили нові можливості для домуВідео

14:31

Чому не варто їздити з відкритими вікнами: головна помилка водіїв у спекуВідео

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти