"Єдиний вихід для РФ": Коваленко розкрив, як Путін може затягнути війну

Без мобілізації Росія не зможе продовжувати війну навіть у такому темпі, як зараз, вважає Олександр Коваленко.

https://glavred.net/world/edinstvennyy-vyhod-dlya-rf-kovalenko-raskryl-kak-putin-mozhet-zatyanut-voynu-10768574.html Посилання скопійоване

Олександр Коваленко оцінив загрозу мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/AlexanderKovalenkoUA, Facebook/mod.mil.rus

Важливе із заяв Коваленка:

Мобілізація – це єдиний вихід для Росії у війні

Росія не зможе продовжувати війну в нинішньому темпі

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, як країна-агресор РФ буде воювати далі проти України і чи знадобиться їй мобілізація.

"Так, мобілізація – це єдиний вихід для Росії. Однак російська влада не поспішає її проводити. Мобілізацію намагався нав’язати Путіну Герасимов ще навесні 2025 року, а згодом і Бєлоусов", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, без мобілізації Росія не зможе продовжувати війну навіть у такому темпі, як зараз.

"Однак я не бачу перспективи мобілізації в Росії найближчим часом, протягом двох-трьох тижнів. Швидше за все, мобілізація відбудеться після виборів. І це дозволить Росії розтягнути війну ще на 2027 рік", – переконаний він.

Співрозмовник вважає, що літня наступальна кампанія РФ цього року ще більше мотивує російську владу на цей крок, тому що наступ влітку буде провальним, як і навесні.

"За тими ознаками, які вже зараз ми можемо спостерігати, немає перспективи, що літня наступальна кампанія росіян цього року буде успішнішою, ніж минулого – вона точно буде гіршою. Загалом, 2026-й для Росії стане роком провальних наступальних кампаній", – додав Коваленко.

Як Кремль поповнює армію без відкритої мобілізації – експерт

Журналіст, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко вважає, що Кремль загалом був готовий до такого розвитку подій. За його словами, починаючи з жовтня–листопада 2025 року російська влада, ймовірно, почала перевіряти механізм так званої прихованої мобілізації. Він також припускає, що в Росії можуть розглядати варіант проведення мобілізаційних заходів у листопаді. Водночас Денисенко підкреслює, що ймовірність оголошення відкритої мобілізації залишається невисокою.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Раніше з'явилася інформація про часткову мобілізацію в Білорусі. Лукашенко заявив про намір провести часткову мобілізацію в країні в рамках "підготовки до війни".

Нагадаємо, окупаційна адміністрація на територіях України планує системну мобілізацію з окремими комісіями та жорсткими віковими рамками для призову. Таке рішення донецького гауляйтера Дениса Пушиліна демонструє перехід до тривалої примусової мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, Росія на Донбасі розгорнула тотальну примусову мобілізацію, де мобілізованих використовують як "гарматне м'ясо" без належної підготовки.

Більше новин:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред