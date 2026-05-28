Головна зірка серіалу "Сватів" вкотре опустився на дно: що він зробив

Коротко:
- Що сказав путініст Добронравов
- За що він отримав нагороду
Російський актор-путініст, який тривалий час знімався в Україні та прославився завдяки українському серіалу"Свати", Федір Добронравов, пробив чергове дно у своїй підтримці війни Росії проти України.
За даними російських пропагандистів, путініст отримав нагороду за вбивство мирних громадян і дітей в Україні. Акторові вручили орден "волонтери" з Ростова за лаштунками його вистави. Добронравова подякували за те, що він "не залишається осторонь і надає неоціненну допомогу дітям, літнім людям та бійцям "СВО" на півдні Росії".
Тим часом Добронравов, який сильно постарів і перетворився на сивого дідуся, видав чергову маревну заяву в найкращих традиціях кремлівської методички.
"Нехай ангели і всі вас оберігають. Дякую, ви робите дуже добру справу. А я буду вам допомагати", – додав актор.
Виходить, вбивати мирних жителів суверенної держави – це "хороша справа".
Серіал "Свати" — про що він
Серіал "Свати" — український комедійний телевізійний серіал студії "Квартал 95". За весь час існування проекту було випущено сім сезонів серіалу, а також мюзикл "Новорічні свати", спін-офф серіалу "Байки Мітяя", телепередача "Свати біля плити", мультсеріал "Сватики" та цикл документальних фільмів "Свати: Життя без гриму" та "Свати-6: За кадром".
Прем'єра першого сезону відбулася 28 грудня 2008 року. Фінальна серія серіалу вийшла в ефір 30 грудня 2021 року.
