Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

Юрій Берендій
28 травня 2026, 17:12
Міноборони презентувало депутатам масштабні зміни у системі грошового забезпечення та контрактної служби для військових. ЗМІ розкрили, що зміниться.
  • Міноборони готує великі зміни до правил військової служби
  • Базову виплату військовим хочуть підняти до 30 тисяч гривень
  • Для бійців на передовій виплати можуть сягати 400 тисяч

У Міністерстві оборони готують масштабні зміни до правил проходження військової служби, які можуть торкнутися грошового забезпечення, термінів контрактів та умов звільнення окремих категорій військових. Нову концепцію реформ цього тижня презентує народним депутатам міністр оборони Михайло Федоров. Про деталі змін повідомило РБК-Україна з посиланням на власні джерела серед нардепів.

За інформацією видання, нинішній пакет змін поки не стосується безпосередньо процесу мобілізації чи роботи ТЦК та СП. Окремі пропозиції щодо цих напрямків команда Міноборони планує представити народним депутатам у середині червня.

На початку тижня представники Міноборони вже презентували відповідні зміни членам парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після цього відбулися зустрічі з депутатами різних фракцій і груп, а також із представниками "Слуги народу".

Як повідомляють співрозмовники видання серед депутатів, Міністерство оборони пропонує підвищити базове грошове забезпечення військових із 20 до 30 тисяч гривень. Для військовослужбовців, які перебувають на передовій, виплати можуть сягати 400 тисяч гривень.

"Тобто за кожен день виконання бойових завдань, залежно від їхньої складності тощо - планується додаткова оплата 20-40 тисяч на день", - вказало одне із джерел видання серед нардепів.

Також за даними ЗМІ, в рамках реформи армії в Україні передбачене збільшення грошового забезпечення для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача. Окремо Міноборони працює над новою системою контрактів, яка поширюватиметься як на новобранців за рекрутингом, так і на вже мобілізованих військових. У ній планують визначити чіткі строки служби.

Для окремих категорій військовослужбовців термін контракту може становити до двох років, після чого передбачатиметься період відпочинку, тривалість якого ще обговорюють. Для поранених військових строки служби за контрактом планують скоротити.

Як писав Главред, в Україні вже у червні планують розпочати армійську реформу, яка проходитиме у два етапи. Другий із них передбачатиме зміни у підходах до мобілізації. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

За його словами, перший етап стартує у червні та стосуватиметься змін у системі грошового забезпечення. Зокрема, українські піхотинці мають отримати суттєве підвищення виплат. Також планується впровадження повноцінної контрактної системи, яка, за словами радника, реально запрацює.

Окремо Стерненко зазначив, що нині опрацьовується механізм, який дозволить військовим отримувати право на демобілізацію у порядку черговості."Мають встановитися, зараз я дуже-дуже обережно кажу, не так щоби строки служби, а можливість демобілізуватися, в порядку черговості в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто раніше почали службу, матимуть першочергове право на демобілізацію", - пояснив він.

Другий етап реформи буде присвячений оновленню системи мобілізації. За словами радника міністра оборони, її планують суттєво змінити, і майбутня модель вже не буде схожою на нинішню.

"По мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Адже для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до того моменту коли все почнеться. Будемо залучати більше іноземців на військову службу", - підсумував радник міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський анонсував реформи системи грошового забезпечення та контрактів у ЗСУ, зокрема підвищення зарплат військовим до 30 тисяч гривень і більше для фронтовиків, а також введення спеціальних контрактів для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, що має стати ключовим елементом масштабної реформи армії. Вже в червні очікуються перші результати цих змін для солдатів та командирів оборони.

За даними "Української правди", система бойових виплат готується за моделлю "10/20/40", де 10 тисяч гривень на день виплачується просто за перебування на позиції, 20 тисяч - за штурмові дії і 40 тисяч - за активні операції наступу. Також передбачено контрактну службу з чіткими строками від 10 місяців для бойових військових до 2 років для тилових, з можливістю демобілізації або відстрочки після закінчення, що доповнює сучасну модель з підвищенням умов грошового забезпечення.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детально описав динаміку бойових дій і нагадав про плани військового керівництва впровадити систему чітких контрактів із ротаціями, а також оновлену модель виплат.

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

