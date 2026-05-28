Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

Отримання винищувачів Gripen із ракетами Meteor стане "довгою рукою" авіації України, яка дозволить відганяти російські носії КАБів, вказав Паліса.

Україна очікує отримання першої партії шведських винищувачів JAS 39 Gripen. Оснащення цих літаків ракетами великої дальності "повітря–повітря" Meteor має суттєво підвищити здатність України протидіяти російській авіації ще на підльоті до лінії фронту. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Це не просто чергове посилення авіації. Це ще один крок до якісно нової архітектури нашої оборони. Але найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту - це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", - вказав Паліса.

Павло Паліса підкреслив, що винищувачі Gripen були розроблені для ведення бойових дій у швидкоплинній війні, де авіація має діяти гнучко, з різних оперативних аеродромів, у складному середовищі ППО та під постійним тиском противника. За його словами, саме такі умови сьогодні характерні для війни в Україні.

Він також зазначив, що поява шведських літаків розширює можливості України у протидії російській авіації, ракетним ударам, дронам та іншим засобам ураження. Це суттєво підсилює спроможності Повітряних сил і поступово наближає формування тієї системи повітряного захисту, яку Україна планує розвивати надалі.

"Окрема подяка Швеції. Шведська підтримка України є послідовною стратегічною позицією держави, яка добре розуміє природу російської загрози. Gripen для України — це внесок не лише в українську безпеку. Це внесок у безпеку всієї Європи", - підсумував він.

В чому перевага літаків Gripen

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що шведський винищувач Gripen має низку переваг у порівнянні з F-16. Зокрема, він майже вдвічі дешевший, більш універсальний у використанні та може застосовувати широкий спектр європейського озброєння.

Водночас авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап наголошував, що саме Gripen найбільше відповідає потребам України та є оптимальним варіантом для виконання бойових завдань у сучасних умовах.

"Адже Gripen можуть бути носіями ракет Storm Shadow/SCALP-EG і стануть носіями Taurus, які передадуть німці, якщо прийдуть до тями", - підсумував він.

Начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат підкреслив, що українські пілоти вже пройшли навчання у Швеції для ефективного застосування винищувачів Gripen замість F-35. Цей вибір обґрунтований як тактично, так і економічно. Gripen краще підходить для операцій із польових аеродромів та має значно нижчу вартість обслуговування.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що Стокгольм розглядає різні можливості щодо підтримки угоди про постачання Gripen в Україну, включаючи експортні кредити та використання заморожених російських активів. Переговори тривають, і є спільне прагнення прискорити інтеграцію літаків у Повітряні сили ЗСУ для захисту українського неба.

Як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про надання винищувачів Gripen Україні, але лише після досягнення мирної угоди. Це рішення пов’язане із забезпеченням гарантій безпеки для України та всієї Європи і є частиною ширшої коаліції міжнародної підтримки.

Про персону: Павло Паліса Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

