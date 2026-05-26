Погрози нових ударів по Києву: в ЄС жорстко відповіли на шантаж Росії

Олексій Тесля
26 травня 2026, 00:05
Катаріна Матернова назвала заяву міністерства закордонних справ РФ "шедевром лицемірства".
В Євросоюзі відповіли на погрози РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям
  • Представництво ЄС нікуди не піде і залишається в Києві

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір Європейського Союзу продовжувати роботу і залишатися в Києві, незважаючи на погрози з боку Росії на адресу дипломатів та іноземців з вимогами покинути українську столицю.

"Росія знову погрожує дипломатам та іноземцям, вимагаючи, щоб ми покинули Київ. Але ми нікуди не поїдемо!", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці у Facebook офіційного представництва Європейського Союзу в Україні.

Матернова назвала заяву міністерства закордонних справ РФ "шедевром лицемірства", зазначивши, що режим, який роками обстрілює житлові будинки, музеї, пологові відділення, школи та електростанції, раптово заговорив мовою "міжнародного гуманітарного права" та "Женевських конвенцій".

Вона заявила, що Росія намагається залякати, спровокувати паніку та ізолювати Україну, однак ці спроби не матимуть успіху.

"ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною", - підкреслила Матернова.

За її словами, погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій не свідчать про силу, а є проявом відчаю.

"Чим агресивнішим і загрозливішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не зможе зламати опір України, так само як і підтримку її партнерів", - зазначила посол.

ЗСУ про застосування РФ ракети Орєшнік

Під час нічної атаки 24 травня російські війська, ймовірно, використовували балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орєшнік" для удару по території Київської області. Однією з цілей став район Білої Церкви.

Інформацію про ймовірне застосування цієї ракети підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 і 9 поверхами.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

