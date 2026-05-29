Транспортний удар по гаманцю: киянам розкрили нові ціни на проїзд

Олексій Тесля
29 травня 2026, 00:01
Тариф для пасажира та фактична вартість перевезення — це дві різні цифри, каже Дмитро Беспалов.
У Києві підвищують тариф на проїзд / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Беспалова:

  • Тариф може не відображати реальні витрати на перевезення пасажира
  • Тариф і фактична вартість перевезення — це дві різні цифри

На сьогодні витрати на поїздки в київському транспорті суттєво перевищують діючі тарифи, і розрив між тим, що платять пасажири, та реальною вартістю поїздки, викликає багато питань.

За словами інженера та транспортного експерта Дмитра Беспалова, тарифи в громадському транспорті часто мають більше політичний, ніж економічний характер.

"Ми звикли платити політичну ціну за комунальні послуги, і транспорт тут не виняток. Тариф може не відображати реальні витрати на перевезення пасажира", — пояснив він УНІАН.

Офіційні дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА показують, що у 2026 році собівартість поїздки однієї людини становить 64,53 грн у "Київському метрополітені" та 37,57 грн у "Київпасстрансі". При цьому, за іншими джерелами, чиновники називають інші орієнтири — наприклад, близько 44 грн за поїздку в метро. Беспалов припускає, що розбіжності пов’язані з різними методиками розрахунку та підходами до визначення вартості.

У підсумку виникає суперечність: тариф для пасажира і фактична вартість перевезення — це дві різні цифри, і саме навколо них нерідко розгораються суперечки про необхідність підвищення цін та ефективність роботи транспортних підприємств.

Зростання тарифів на транспорт: що чекає на киян

У столиці обговорюється можливе підвищення вартості разової поїздки в комунальному транспорті до 30 гривень. У КМДА уточнюють, що йдеться про попередній рівень тарифу, який ближче до економічно обґрунтованої вартості перевезень.

За розрахунками Департаменту транспортної інфраструктури, вже у 2026 році фактична вартість однієї поїздки може сягати приблизно 64,60 грн у метро та 44,14 грн у наземному транспорті. У ці цифри включені витрати підприємств за 2025 рік, такі як зарплати персоналу, витрати на енергоносії та зміна цін.

Електронні консультації з містянами триватимуть до 1 червня. Якщо підвищення затвердять, новий тариф почне діяти з 15 липня, при цьому проїзні, куплені до 14 липня, збережуть свою чинність до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він підкреслив, що зараз вартість проїзду в Києві найнижча в Україні.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

