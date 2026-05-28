Тарифи на газ зміняться: стало відомо, скільки платитимуть українці в червні

Опубліковано газові тарифи на червень

Фіксовані річні пропозиції компаній зберігаються

Ціни за місячними тарифними планами змінено

Українські газопостачальні компанії опублікували тарифи на червень, для більшості споживачів вартість газу залишиться колишньою.

Це відбувається завдяки чинній забороні на підвищення комунальних тарифів для населення, пише видання ГазПравда.

Зазначається, що фіксовані річні пропозиції компаній зберігаються в межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр. Водночас ціни за місячними тарифними планами на початку літа коливатимуться від 8,46 до 28,49 гривні за куб газу.

На українському ринку зараз працюють вісім постачальників: частина компаній пропонує виключно річні пакети, тоді як інші також надають можливість підключити щомісячний тариф зі змінною ціною.

Основна частка споживачів — понад 12 мільйонів українських сімей — обслуговується компанією "Нафтогаз України". Для її клієнтів ціна на газ залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр і, як очікується, не зміниться щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Перебої з газом: думка експерта

В Україні існує ризик проблем із газопостачанням. Про це раніше говорив народний депутат Олексій Кучеренко, зазначивши, що російські удари по об’єктах української газовидобувної інфраструктури тривають уже кілька місяців.

За його словами, зниження обсягів власного видобутку може призвести до нестачі ресурсу та ускладнень із постачанням газу для споживачів. Кучеренко також підкреслив, що подібні атаки спрямовані на створення збоїв у газопостачанні великих міст, зокрема столиці. Він додав, що від стабільних поставок газу безпосередньо залежить і робота когенераційних систем.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні можуть початися перебої з газом. Причиною можливих проблем є постійні атаки РФ на інфраструктуру.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що РФ завдала удару трьома балістичними ракетами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Експерт Геннадій Рябцев зазначав, що в разі масштабних атак на газову інфраструктуру відновлення поставок може тривати тижнями, що створює серйозні ризики для енергетичної безпеки.

Про джерело: ГазПравда ГазПравда - це інформаційно‑консультаційна онлайн‑платформа для побутових споживачів газу в Україні.

