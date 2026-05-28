Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

Гривні зрештою вдалося посилити свої позиці щодо іноземних валют.

Свіжий курс валют в Україні на 29 травня

На п’ятницю, 29 травня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Після рекордного подорожчання долар почав дешевшати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Завтра курс долара до гривні буде на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки менше, ніж у четвер (44,29 грн/дол.). Виходить, що гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.

Курс євро

Тренд щодо падіння вартості торкнувся і євро. Офіційний курс європейської валюти на 29 травня встановлено на рівні 51,43 грн/євро. Українська національна валюта зросла одразу на 11 копійок.

Курс злотого

Крім того, польський злотий також подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,14 грн/злотий, що на 2 копійки менше, ніж 28 травня (12,16 грн/злотий).

Що буде з курсом валют до кінця травня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банк" Тарас Лєсовий заявляв, що до кінця травня курс долара в Україні залишиться відносно стабільним, а валютний ринок продовжить демонструвати ознаки рівноваги.

За його прогнозом, до кінця місяця курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 43,8–44,35 гривні, а на готівковому ринку — 43,75–44,5 гривні за долар.

"Стабільний курс покращує настрої громадян, дає бізнесу можливість планувати витрати та посилює інтерес до інвестицій у гривню", - підкреслив банкір.

Як повідомляв Главред, економіст Олег Устенко прогнозує, що курс долара може зрости до 46 гривень до кінця року попри те, що зараз курс залишається доволі стабільним.

Водночас експерт Тарас Лєсовий прогнозує стабільність на валютному ринку України в червні завдяки політиці НБУ. За його словами, підтримка міжнародних партнерів і контрольована інфляція сприятимуть відсутності різких коливань.

Економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук заявляв, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

