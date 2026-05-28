Marvel показала трейлер другого сезону "Людей Ікс ’97": дата прем’єри

Коротко:

Прем'єра другого сезону відбудеться 1 липня 2026 року

Триває робота над третім і четвертим сезонами мультсеріалу

Компанія Marvel Entertainment представила перший трейлер другого сезону анімаційного серіалу "Люди Ікс ’97" (X-Men ’97), який продовжує історію культового мультшоу 90-х.

Проєкт заснований на класичних героях Marvel Comics і є прямим продовженням оригінального мультсеріалу "Люди Ікс", що виходив з 1992 по 1997 рік. Події нового шоу розгортаються одразу після фіналу оригінальної історії.

Судячи з опублікованого трейлера, у другому сезоні на глядачів чекають масштабні пригоди, подорожі в часі, зіткнення з могутнім Апокаліпсисом і нові випробування для команди мутантів.

Marvel також офіційно підтвердила дату виходу продовження — прем'єра другого сезону відбудеться 1 липня 2026 року на стрімінговій платформі Disney+.

Крім того, студія вже працює над третім і четвертим сезонами мультсеріалу, що підтверджує високий інтерес до проєкту з боку глядачів.

Нагадаємо, перший сезон "Людей Ікс ’97" вийшов у 2024 році й отримав надзвичайно теплий прийом як від критиків, так і від шанувальників оригінального шоу.

Творці проєкту намагалися максимально зберегти атмосферу мультсеріалу 90-х, тому до розробки залучили як колишніх учасників оригінальної команди, так і давніх фанатів франшизи. Також до озвучування повернулися деякі актори з класичного серіалу.

На IMDb мультсеріал має високу оцінку — 8,7 з 10. На Rotten Tomatoes проєкт отримав 99% позитивних рецензій від критиків і 91% схвалення від глядачів. Водночас на Metacritic серіал набрав 82 бали зі 100, що відповідає статусу "загальне визнання".

Про компанію: Marvel Entertainment Marvel Entertainment — це американська медійна та розважальна компанія, найбільш відома як колишня материнська структура видавництва коміксів Marvel Comics і творець величезної екосистеми супергероїв. До числа її ключових персонажів належать "Людина-павук", "Залізна людина", "Капітан Америка", "Тор", "Халк", "Дедпул", "Росомаха", а також команди "Месники", "Люди Ікс" і "Фантастична четвірка". З 2009 року компанія повністю належала конгломерату The Walt Disney Company. Навесні 2023 року Disney офіційно скасував бренд Marvel Entertainment як самостійну юридичну особу, повністю інтегрувавши його залишкові підрозділи (включно з видавництвом коміксів) до складу Marvel Studios та інших департаментів Disney.

