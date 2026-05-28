Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію

Руслана Заклінська
28 травня 2026, 17:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Економіст Олег Пендзин наголосив, що у рейтингу не враховано країни з набагато вищою продовольчою інфляцією.
Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію
Україна опинилася в топ-15 країн за зростанням цін на продукти / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ключові тези Пендзина:

  • Україна увійшла до топ-15 країн за зростанням цін на продукти
  • Прогноз продовольчої інфляції — близько 9-9,4%
  • У рейтингу не враховано країни з набагато вищою інфляцією

Україна потрапила до топ-15 країн світу за темпами зростання цін на продукти харчування, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). Проте методологія FAO є неповною, а сам рейтинг не відображає реальної ситуації у світі. Про це в інтерв'ю Главреду заявив економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН прогнозує, що продовольча інфляція в країні може сягнути 9,2% у річному вимірі. Національний банк України також погіршив власний прогноз і очікує інфляцію на рівні близько 9,4% до кінця року.

відео дня

Втім, економіст поставився до таких оцінок критично. За словами експерта, в аналізі міжнародної організації не враховано країни з набагато гіршою продовольчою ситуацією.

"Я навіть не хочу це обговорювати, бо FAO, створюючи свій прогноз, викинула весь перелік країн, які мають фантастичні проблеми з продовольством. Зокрема там не врахували половину Африки, половину Латинської Америки тощо", - наголосив Пендзин.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Він додав, що в окремих країнах ситуація значно критичніша, ніж в Україні. Як приклад економіст навів Венесуелу, де, за його словами, річне зростання цін на продукти сягає близько 250%, однак країна взагалі не потрапила до рейтингу FAO.

"Це не прогноз, а якийсь жах! Половину країн світу, де величезний голод, навіть не врахували, а там ціни на продовольство ростуть на 200-300% на рік. Загалом, 9% росту цін на продовольство – це не так суттєво. Наприклад, у США ціна на різдвяну індичку зросла за рік на 12%, але чомусь Штатів немає в цьому списку", - пояснив експерт.

Окремо Пендзин прокоментував питання домашніх запасів продуктів. За його словами, українці традиційно заготовляють частину харчів на зиму, однак через високі ціни асортимент таких запасів звузився.

"Українці і так роблять запаси, щоб прогодуватися взимку, але консервують виключно максимально доступне: огірки, кабачки тощо. Ще роблять квашену капусту. А варення чи компоти за таких цін на фрукти та ягоди просто не по кишені. Наприклад, варення з малини в кращому випадку закривають маленьку баночку, просто щоб лікуватися. Так само вже давно майже ніхто не варить варення з абрикосів. Бо власного урожаю вже кілька років немає, а імпортні надто дорогі", - зазначив він.

Як зміняться ціни на продукти в червні - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прогнозує, що у червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом одразу кількох факторів - сезонного надходження нового врожаю, вартості пального, логістики та попиту.

За його словами, через війну ключову роль відіграє стабільність постачання, адже будь-які перебої в логістиці напряму впливають на кінцеву вартість продуктів. Додатковим чинником зростання цін залишається висока вартість пального, що підвищує собівартість виробництва та доставки, зокрема для м’яса, молочних продуктів і хліба.

Водночас експерт очікує збільшення пропозиції овочів нового врожаю, що традиційно може сприяти зниженню цін на частину продуктів. Однак загальна динаміка залежатиме від балансу попиту і пропозиції, а також від можливого ажіотажу на окремі товари.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують зростати ціни на торішню моркву через скорочення запасів якісної продукції. За даними аналітиків EastFruit, на ринку відчувається дефіцит якісного овочу, що підштовхує ціни вгору.

Також попри падіння купівельної спроможності населення ціни на м’ясо можуть і надалі зростати, каже економіст Олег Пендзин. Найдоступнішим видом м’яса залишається курятина, яку переважно виробляють великі птахофабрики (понад 90% ринку).

Крім цього, почали зростати ціни на торішню картоплю через сезонне скорочення пропозиції та стабільний попит. Наразі картоплю врожаю 2025 року продають по 6-12 грн/кг, що приблизно на 15% дорожче, ніж тижнем раніше.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
продукти харчування ціни на продукти Олег Пендзин новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

18:30Війна
Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

17:55Війна
Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

17:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Три дерева, гілки яких категорично не можна приносити в дім на Трійцю - перелік

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна брати кота на руки: причина, про яку мало хто говорить

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Суржик, який звучить всюди: як насправді правильно сказати фразу "на виду"

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Три хатні справи, які категорично не можна робити ввечері: знають далеко не всі

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Не потрібні мільйони: які знаки зодіаку вміють щиро радіти життю

Останні новини

19:10

Війна не закінчиться з припиненням боїв: Коваленко пояснив головну загрозу

18:55

Просити "зробити одолженіє" не можна - як українською сказати правильноВідео

18:55

Не дверцята в паркані: що насправді означає слово калитка

18:54

Головна зірка серіалу "Сватів" вкотре опустився на дно: що він зробив

18:47

"Розклеїлась": Надя Дорофєєва поскаржилася на своє здоров’я

Через зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист МуренкоЧерез зміни у мобілізації блокпости не зникнуть, електронні повістки були б логічними - юрист Муренко
18:39

Європейська країна несподівано почала "роздавати" острови іноземцям

18:38

На один знак зодіаку чекає багатство в червні 2026: гороскоп на перший місяць літаВідео

18:37

"Конкурс "Честь професії" внаслідок дій Анни Бабінець зазнав непоправних репутаційних втрат", - експерт Михайло Шнайдер

18:32

Картопля ідеально зберігається місяцями: найкраще місце є в кожному доміВідео

Реклама
18:31

Слово "капюшон" - це калька з російської: як говорити правильно

18:30

Україна отримає від Швеції унікальну зброю - як вона вплине на ситуацію на фронті

18:20

Чотири небезпечні моменти: коли не можна дивитися на вулицю через вікно

18:03

У людей з високим IQ виявили несподівану "темну сторону" щастяВідео

17:56

Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію

17:55

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУВідео

17:41

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 37 с

17:12

Міноборони показало основні деталі реформи армії - що зміниться і для кого

17:00

Вимагав 5 тисяч доларів: підполковника викрили на махінаціях з ВЛК

17:00

Серія Xiaomi 17T в Україні: Майстер телефото тепер у двох форматах

16:55

"Постійно втомлена": мати двох дітей пояснила, чому не просить чоловіка допомагати по домуВідео

Реклама
16:54

Подружжя розпочало ремонт, і їх засипало "скарбами" з минулого

16:52

Навіщо класти пляшку з водою в бачок унітазу: геніальний трюк сантехніків

16:50

У Львові під паркетом музею Шухевича виявили унікальну знахідкуФото

16:18

"Найкращі для України": Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

16:09

Підліток покинув навчання і заробив мільйони на старій одежі

16:07

Долар і євро різко пішли у піке: новий курс валют на 29 травня

15:56

"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

15:42

Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін

15:18

Гетманцев відпочивав на Лазурці під час війни, а у Раді "не знають", як він виїхав — Бойко

15:16

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

15:15

Кому Повня принесе доленосні фінансові зміни: гороскоп для всіх знаків зодіаку

15:01

Вибух у Житомирі: містяни повідомляли про підозрілий предмет на дитячому майданчику

14:59

Контрабанда з Григоришиним та блокування завезення "швидких", - ексмер Глухова Терещенко про діяльність Порошенка при владі

14:51

"У нас є укриття": Тополя зізналася, чи планує вивозити дітей з України

14:42

Портативні сонячні панелі відкрили нові можливості для домуВідео

14:31

Чому не варто їздити з відкритими вікнами: головна помилка водіїв у спекуВідео

14:25

Від Харківщини до Львівщини: супергерої з усієї України зустрілися з ведучою Нелею Шовкопляс

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 29 травня: Овнам — справжнє кохання, Стрільцям — обман

14:05

Остапчуки опублікували фото з весілля та покинули Україну

14:02

"Можливо, навіть у 2027": аналітик спрогнозував масштабний провал окупантів

Реклама
13:49

"Хтось згасає": Дар’я Петрожицька розповіла про складнощі з нареченим

13:43

Дати великих церковних свят у 2026 році за новим стилем: що змінилося

13:39

Кремль погрожує Україні новою хвилею ударів: чи є реальна загроза для Києва

13:38

Чому 29 травня не можна важко працювати та прибирати в домі: яке церковне свято

13:30

Простий спосіб із фольгою може допомогти пережити найспекотніші дні

13:20

Малина віддячить щедрим і солодким врожаєм: чим підживити кущі у червні

13:18

Ціна злетіла на 27%: в Україні через дефіцит дорожчає популярний продукт

13:12

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

13:10

Битва за трафік: ТОП-5 SEO-агенцій України в 2026 році та як не злити бюджет в епоху ШІ новини компанії

12:55

Зламають долю кривдника: яким жінкам небезпечно зраджувати за датою народженняВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти