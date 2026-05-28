Україна опинилася в топ-15 за зростанням цін: експерт розкрив реальну ситуацію

Економіст Олег Пендзин наголосив, що у рейтингу не враховано країни з набагато вищою продовольчою інфляцією.

Ключові тези Пендзина:

Україна увійшла до топ-15 країн за зростанням цін на продукти

Прогноз продовольчої інфляції — близько 9-9,4%

У рейтингу не враховано країни з набагато вищою інфляцією

Україна потрапила до топ-15 країн світу за темпами зростання цін на продукти харчування, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO). Проте методологія FAO є неповною, а сам рейтинг не відображає реальної ситуації у світі. Про це в інтерв'ю Главреду заявив економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН прогнозує, що продовольча інфляція в країні може сягнути 9,2% у річному вимірі. Національний банк України також погіршив власний прогноз і очікує інфляцію на рівні близько 9,4% до кінця року.

Втім, економіст поставився до таких оцінок критично. За словами експерта, в аналізі міжнародної організації не враховано країни з набагато гіршою продовольчою ситуацією.

"Я навіть не хочу це обговорювати, бо FAO, створюючи свій прогноз, викинула весь перелік країн, які мають фантастичні проблеми з продовольством. Зокрема там не врахували половину Африки, половину Латинської Америки тощо", - наголосив Пендзин.

Він додав, що в окремих країнах ситуація значно критичніша, ніж в Україні. Як приклад економіст навів Венесуелу, де, за його словами, річне зростання цін на продукти сягає близько 250%, однак країна взагалі не потрапила до рейтингу FAO.

"Це не прогноз, а якийсь жах! Половину країн світу, де величезний голод, навіть не врахували, а там ціни на продовольство ростуть на 200-300% на рік. Загалом, 9% росту цін на продовольство – це не так суттєво. Наприклад, у США ціна на різдвяну індичку зросла за рік на 12%, але чомусь Штатів немає в цьому списку", - пояснив експерт.

Окремо Пендзин прокоментував питання домашніх запасів продуктів. За його словами, українці традиційно заготовляють частину харчів на зиму, однак через високі ціни асортимент таких запасів звузився.

"Українці і так роблять запаси, щоб прогодуватися взимку, але консервують виключно максимально доступне: огірки, кабачки тощо. Ще роблять квашену капусту. А варення чи компоти за таких цін на фрукти та ягоди просто не по кишені. Наприклад, варення з малини в кращому випадку закривають маленьку баночку, просто щоб лікуватися. Так само вже давно майже ніхто не варить варення з абрикосів. Бо власного урожаю вже кілька років немає, а імпортні надто дорогі", - зазначив він.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прогнозує, що у червні ціни на продукти в Україні формуватимуться під впливом одразу кількох факторів - сезонного надходження нового врожаю, вартості пального, логістики та попиту.

За його словами, через війну ключову роль відіграє стабільність постачання, адже будь-які перебої в логістиці напряму впливають на кінцеву вартість продуктів. Додатковим чинником зростання цін залишається висока вартість пального, що підвищує собівартість виробництва та доставки, зокрема для м’яса, молочних продуктів і хліба.

Водночас експерт очікує збільшення пропозиції овочів нового врожаю, що традиційно може сприяти зниженню цін на частину продуктів. Однак загальна динаміка залежатиме від балансу попиту і пропозиції, а також від можливого ажіотажу на окремі товари.

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують зростати ціни на торішню моркву через скорочення запасів якісної продукції. За даними аналітиків EastFruit, на ринку відчувається дефіцит якісного овочу, що підштовхує ціни вгору.

Також попри падіння купівельної спроможності населення ціни на м’ясо можуть і надалі зростати, каже економіст Олег Пендзин. Найдоступнішим видом м’яса залишається курятина, яку переважно виробляють великі птахофабрики (понад 90% ринку).

Крім цього, почали зростати ціни на торішню картоплю через сезонне скорочення пропозиції та стабільний попит. Наразі картоплю врожаю 2025 року продають по 6-12 грн/кг, що приблизно на 15% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

