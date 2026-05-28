Колір, про який мовчать усі модниці: дизайнер назвав головний відтінок літа-2026

Олена Кюпелі
28 травня 2026, 20:04
Популярний дизайнер Андре Тан назвав найрідкісніший і найяскравіший колір цього літа. І це не бірюза.
Андре Тан назвав головний колір літа 2026 року / Колаж Главред, фото Pixabay

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав акценти в образі, що змусять чоловіків обертатися вам услід, оголосив головний колір 2026 року.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Колір літа 2026 року, про який всі мовчать. У цій частині показую, як носити цей рожевий без перебору і робити образ стильним та сучасним! Дивіться і беріть до уваги", - радить український модельєр.

Андре Тан назвав головний колір цього літа / Скріншот

За його словами, цього літа багато хто говорить про бірюзовий і колір Тіффані, проте головний колір літа 2026 року — фуксія!

"Цей колір носитимуть усі модниці. І це не barbie pink, як це було у 2023 році", - каже дизайнер.

За його словами, колір чудово поєднується з синім і темно-синім денімом, а також з бірюзовим кольором. З чорним виглядає взагалі шикарно, зазначає дизайнер.

Андре Тан назвав головний колір цього літа / Скріншот

За його словами, якщо страшно починати з одягу такого яскравого кольору, то варто подумати про яскраві аксесуари - взуття або сумки.

Про особу: Андре Тан

Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

