У Путіна залишаються лічені місяці: розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

В Кремлі усвідомлюють складну ситуацію для Росії у війні проти України, а економічні та військові проблеми можуть підштовхнути Путіна до переговорів.

Розвідка розкрила головну проблему РФ у війні

Про що йдеться у матеріалі:

Кремль за кілька місяців втратить змогу тиснути на переговорах

Удари ЗСУ по нафтовому сектору завдали РФ мільярдних збитків

У Кремлі посилюється параноя через чутки про переворот

У російського диктатора Володимира Путіна залишається дедалі менше часу для досягнення перемоги у війні проти України через патову ситуацію на фронті та посилення внутрішніх проблем у РФ. Про це заявив глава зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв’ю CNN.

За його словами, вже протягом найближчих чотирьох-п’яти місяців Кремль може втратити можливість вести переговори з позиції сили, оскільки розвиток подій дедалі більше грає не на користь Росії.

Розін також повідомив, що ставлення російського керівництва до війни проти України поступово змінюється. За його словами, Путін стикається з комплексом економічних, військових і суспільних проблем, які зрештою можуть змусити його погодитися на переговори.

"Час не на користь Росії. Я більше не чую розмов про тотальну перемогу. Люди (у Кремлі, - ред.) усвідомлюють, що ситуація на українському полі бою складається не надто добре", — сказав він.

Очільник естонської розвідки наголосив, що російська армія втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати чи набрати за контрактами. Він нагадав, що протягом двох років до січня російські війська просувалися в середньому лише приблизно на 70 метрів за добу, при цьому щодня втрачали близько тисячі солдатів убитими та пораненими, про що повідомляли аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) та інших дослідницьких структур.

За словами Розіна, навіть ці незначні просування цього року фактично припинилися. Він зазначив, що більшість втрат на фронті нині спричиняють дрони, у розвиток яких активно вкладаються як Україна, так і Росія. На його думку, перехід війни у формат масштабного використання безпілотників обмежуватиме можливість значних змін на лінії фронту.

Глава зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що наразі жодна зі сторін не має можливості здійснити масштабний механізований прорив у глибину території противника.

За його словами, якщо Росія прагне активізувати наступ і захопити решту Донбасу, що залишається її офіційно заявленою метою, то для цього Кремлю довелося б вдатися до нової хвилі примусової мобілізації.

"Якби росіяни змогли мобілізувати ще кількасот тисяч людей на поле бою, це стало б проблемою (для України, - ред.)", – сказав Розін.

Водночас такий крок, на думку Розіна, створив би додаткові ризики для внутрішньої стабільності в самій Росії.

"Вони (Кремль, - ред.) дуже стурбовані внутрішньою стабільністю, дуже ретельно стежать за нею… Це не те рішення, яке вони прийняли б дуже легко", - наголосив він.

Очільник естонської розвідки також наголосив, що витрати на війну, міжнародні санкції та успішні українські удари по нафтовій галузі РФ дедалі сильніше позначаються на російській економіці. За його словами, Україна вже завдала російському енергетичному сектору збитків на мільярди доларів завдяки атакам далекобійних безпілотників по нафтопереробних заводах, експортних вузлах і трубопроводах у глибині території Росії.

Коментуючи останні атаки дронів на Москву, Розін зазначив, що для росіян війна дедалі більше переноситься безпосередньо на територію країни. Водночас він додав, що поки незрозуміло, наскільки ці події вплинули на самого Володимира Путіна.

"Коли ж він зрозуміє реальну ситуацію, адже питання України для нього настільки ідеологічне, що, ймовірно, йому нелегко змінити думку", — сказав Росін.

Глава зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін вважає, що навіть у разі неспроможності російської армії досягти подальшого просування на фронті Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей.

На його думку, Кремль намагатиметься зробити наступну зиму для українців щонайменше такою ж складною, як попередню, або навіть важчою. Якщо Росія не зможе досягти бажаного військовим шляхом, вона спробує реалізувати свої цілі іншими методами, зокрема домогтися появи в Києві проросійської влади.

Розін також зазначив, що в Москві посилюється атмосфера параної, а охорону президента РФ зміцнюють на тлі чуток про можливий державний переворот.

За його словами, додатковою проблемою для російського суспільства стають військові, які повертаються з війни проти України. Вони приносять із собою насильство, психологічні травми, нестабільність і зростання злочинності. Частина таких людей, за словами Розіна, долучається до організованих злочинних угруповань.

Водночас він вважає, що, попри економічну стагнацію та можливе посилення невдоволення війною, наразі немає явних ознак масштабних заворушень у Росії через жорсткий контроль спецслужб над будь-якими проявами інакодумства.

"Я справді не бачу вуличної революції на даний момент, але іноді такі системи є дуже порожніми зсередини, і якщо щось трапиться, це відбудеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані", — сказав він.

Коли може закінчитись війна - думка експерта

Як писав Главред, експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль в інтерв’ю Bild висловив думку, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не слід, а сам конфлікт може тривати ще багато років і поступово перетворитися на затяжне протистояння із широким використанням безпілотних технологій.

На його думку, нинішній етап війни залишається боротьбою на виснаження, де жодна зі сторін не демонструє готовності до швидкого врегулювання.

"На даний момент війна на виснаження триватиме", – попередив він.

Уль також зазначив, що Росія, незважаючи на санкційний тиск та економічні проблеми, зберігає можливість продовжувати бойові дії завдяки наявним ресурсам і відсутності масштабної економічної кризи, яку прогнозували деякі західні аналітики.

Водночас він припустив, що у разі скорочення кількості добровольців, яких залучають фінансовими заохоченнями, російська влада може вдатися до додаткових способів комплектування армії, зокрема через нову мобілізацію або зміну офіційного статусу війни.

Говорячи про Україну, експерт звернув увагу на ризик нестачі особового складу, насамперед у піхотних підрозділах, що може ускладнювати проведення масштабних наступальних операцій.

"Ймовірно, ситуація ще більше загостриться. Останнім заходом, швидше за все, стане мобілізація чоловіків у віці від 18 до 25 років, які наразі звільнені від обов'язкової військової служби", – підсумував він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, в ISW пояснили, чому Путін не готовий завершити війну на своїх умовах, попри зростання втрат армії РФ та дедалі гіршу ситуацію на фронті. Аналітики вважають, що Кремль досі намагається повністю окупувати Донбас. У самій Росії частина еліт уже визнає, що війна зайшла у глухий кут.

Як раніше повідомляв Главред, Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії, через що Кремль стикається з дедалі більшими проблемами в енергетичному секторі та логістиці. Під ударами вже опинилися 24 із 33 ключових нафтопереробних заводів РФ. Саме такі атаки, за оцінками експертів, поступово виснажують економічні ресурси Москви для продовження війни.

Зеленський заявив про нові далекобійні удари України по російських цілях після ураження НПЗ у Ярославлі. Президент наголосив, що війна повертається безпосередньо на територію РФ. Одночасно українські військові продовжують стримувати наступ окупантів у прикордонні Сумської області.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

