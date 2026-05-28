У Львові під паркетом музею Шухевича виявили унікальну знахідку

Підземне приміщення міг використовувати Роман Шухевич.

У Львові знайшли криївку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/lviv.adm

Коротко:

Під час відбудови музею Шухевича виявили ймовірну криївку

Археологи не знайшли цінних артефактів

Планується інтеграція криївки в експозицію музею

Під час відбудови музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі у Львові будівельники натрапили на обкладене каменем підземне приміщення, яке може бути криївкою. Про це повідомила Львівська міська рада.

Знахідку виявили під час розбирання паркету та підготовчих робіт до укріплення фундаменту. За попередніми даними, приміщення може бути пов’язане з періодом діяльності Романа Шухевича та використовуватися як сховище.

Йдеться про конструкцію розміром приблизно 4 на 2,3 метра та глибиною близько двох метрів. Вона розташована безпосередньо біля входу до будівлі та була повністю засипана землею. Під час первинного обстеження археологи не виявили цінних артефактів, знайдено лише предмети побуту радянського періоду.

"Ми виявили унікальну знахідку. Зараз історики досліджують, яке вона має значення для історії цієї будівлі і музею загалом. За свідченнями археологів, ми виявили тут криївку, яку міг використовувати Роман Шухевич в безпекових цілях. Ми знали про криївку, яка була в музеї між першим і другим поверхом і яку ми будемо відновлювати. Тепер в нашому проєкті буде ще одна криївка, яка стане ще одним об’єктом експозиції", - розповів керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Роботи з відновлення музею розпочалися у березні 2026 року. У Львівській міськраді визнають, що виявлення можливого підземного приміщення дещо вплинуло на графік робіт через необхідність археологічного дослідження. Водночас планується, що до кінця червня основні будівельні конструкції музею будуть зведені, а сам об’єкт накриють.

У міськраді очікують, що до дня народження Романа Шухевича вже будуть помітні основні обриси відновленого музею. Після завершення робіт площа музею має збільшитися майже вдвічі, а прилегла територія повинна розширитися приблизно на 10 соток і стати громадським простором для освітніх заходів.

