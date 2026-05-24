ЗСУ вдарили по об'єктах ворога на ТОТ: у Луганську масштабно палає нафтобаза

Україна вдарила по об’єктах, які війська РФ використовують для забезпечення своїх операцій.

В Луганську та Мелітополі пролунали вибухи

Головне з новини:

Удари по Мелітополю знищили російську логістику

Вибух у Луганську спричинив пожежу на нафтобазі

У ніч проти неділі, 24 травня, на тимчасово окупованих територіях пролунали нові вибухи - українські сили завдали ударів по об’єктах, які російські війська використовують для забезпечення своїх операцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT‑аналітиків.

Мелітополь

У Мелітополі серія потужних вибухів збіглася в часі з масованою ракетною атакою Росії по Києву. За даними аналітичних каналів, удари припали на логістичні об’єкти, що відіграють ключову роль у переміщенні техніки та боєприпасів на південному напрямку.

Telegram канал Exilenova+ опублікував кадри наслідків ударів по Мелітополю:

Місто залишається одним із головних транспортних вузлів, через які окупаційні сили підтримують свої підрозділи.

Луганськ

У захопленому Луганську зафіксовано вибух на території нафтобази, після чого спалахнула масштабна пожежа. Такі об’єкти є критичними для забезпечення паливом російської військової техніки, тому їхнє ураження суттєво впливає на можливості окупаційних підрозділів.

Кадри удару по нафтобазі теж оприлюднили аналітики з Exilenova+:

Атаки України по об'єктах ворога на ТОТ та у РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 травня Сили оборони вдарили по порту Новоросійська. Внаслідок атаки відомо про ураження нафтових терміналів та бойових кораблів ворога.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді під позивним "Мадяр" зазначив, що ступінь і масштаб ураження ворожих суден поки не відомий.

Раніше, СБУ та Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ешелон та резервуари з паливом окупантів РФ. Також під удар потрапили склади матеріально-технічного забезпечення, ремонтні бази та об'єкти телекомунікаційної інфраструктури противника на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

