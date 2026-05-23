Росія може припинити удари "Шахедами" по Україні: в Міноборони вказали на нюанс

Юрій Берендій
23 травня 2026, 15:27оновлено 23 травня, 17:18
"Флеш" заявив, що ЗСУ змусили російське командування переглядати доцільність масованого застосування "Шахедів", ефективність яких знизилася.
Україна поставила командування РФ перед серйозним питанням

  • Масовані атаки "Шахедів" більше не виправдовують витрат РФ
  • Результат ураження українських цілей упав приблизно до 5%
  • Заходи Росії проти наших перехоплювачів виявилися марними

Масовані атаки дронів по Україні дедалі менше виправдовують витрати Росії на їх виробництво та запуск. У російського військового керівництва може постати питання щодо доцільності подальшого використання "Шахедів" для ударів по Україні. Про це заявив експерт з радіотехнологій, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

"Вважаю, що зараз ми поставили військове керівництво Росії перед питанням щодо подальшої долі класичних бензинових "Шахедів"", - написав він.

"Флеш" зазначив, що навіть російське командування, яке зазвичай не зважає на витрати, усвідомлює неефективність масованих запусків "Шахедів" вартістю близько 70 мільйонів доларів за один раз із низьким, приблизно 5-відсотковим результатом ураження, що робить такі атаки фактично безперспективними.

Водночас він додав, що застосовані заходи протидії українським перехоплювачам не розв’язали проблему на системному рівні.

Сергій Бескрестнов "Флеш"

Росія модернізувала "Шахеди" - в чому загроза

Як раніше писав Главред, військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua пояснив, що головною особливістю керованих "Шахедів" порівняно зі звичайними безпілотниками є можливість дистанційного управління в режимі реального часу.

За його словами, основна небезпека таких дронів полягає в тому, що оператор отримує зображення безпосередньо з борту апарата та може коригувати його дії під час польоту. Це дає змогу ефективно атакувати рухомі цілі, зокрема локомотиви, поїзди та інші об’єкти, які змінюють своє місцезнаходження. Крім того, такі безпілотники можуть використовуватися для ведення розвідки.

Жданов також зазначив, що завдяки здатності маневрувати під час польоту керовані дрони значно складніше перехоплювати та знищувати засобами протиповітряної оборони.

"Річ у тому, що якщо він маневрує, то він складніша ціль. А щоб збити маневрену ціль, треба застосовувати високоточні засоби, як-от зенітно-ракетні комплекси. У нас ракет обмаль. А лупити кулеметами в повітря — треба витратити дуже багато боєприпасів, щоб у нього влучити, за рахунок маневрування. Тому їх і не збивають. А вже коли йде масована атака, коли вони йдуть з роєм, тоді і легше збивати, і легше виявляти", — підсумував він.

"Шахед"

Нагадаємо, що РФ почала оснащувати "Шахеди" системами РЕБ для захисту від перехоплювачів, через що українським мобільним групам та дронам-перехоплювачам стало складніше збивати окремі цілі навіть на підльоті до міст. Сергій "Флеш" Бескрестнов тоді попереджав, що росіяни постійно тестують нові контрзаходи. В Україні вже відстежують ефективність таких модифікацій.

Як раніше повідомляв Главред, нова тактика масованих запусків "Шахедів" уздовж кордону Білорусі була спрямована на перевантаження української ППО та прорив дронів углиб західних областей. Експерти звертали увагу, що окупанти заздалегідь вивчають маршрути перехоплення та роботу українських систем РЕБ.

Зазначимо, що Росія перейшла до багатогодинних безперервних атак дронами "Шахед", поєднуючи денні та нічні хвилі запусків для психологічного тиску на населення і виснаження системи ППО. Аналітики Business Insider писали про різке нарощування виробництва дронів у Татарстані. Водночас ефективність українського перехоплення останніми місяцями суттєво зросла.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

