"Лінія Суровікіна" може впасти: Коваленко заявив про перелом у війні

Юрій Берендій
28 травня 2026, 19:50
Експерт пояснив, як ураження російських систем зв’язку та логістики поступово змінює ситуацію на фронті та послаблює можливості окупаційних військ.
Війна Росії проти України - Коваленко заявив про перелом / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Головне із заяви аналітика:

  • Україна перехопила ініціативу у війні безпілотників
  • Наші підрозділи цілеспрямовано нищать російські засоби зв'язку
  • Окупанти втрачають безпечні маршрути на півдні та біля Криму

Україна поступово нарощує перевагу у війні дронів та високоточних ударів, що вже змінює баланс сил на фронті й у тилу противника. Міжнародні аналітики відзначають, що системне ураження російської ППО, радарів, логістики та критичної інфраструктури формує нову реальність бойових дій. Про те, чи дійсно це так розповів в інтерв’ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, Україна наразі має ініціативу у сфері середніх та глибоких ударів, у багатьох параметрах навіть випереджаючи Росію та розширюючи можливості ураження в тилу. Це, на його думку, означає не просто досягнення паритету, а поступове домінування в цій сфері.

"Для РФ це має негативні наслідки, і вже зараз ми бачимо цей ефект. Йдеться не тільки про те, що ми роками виснажували ППО Росії (і це позначається – росіяни вже не можуть захистити свій повітряний простір), а й про те, що у противника виникає ще й дефіцит боєкомплекту. Росії не вистачає боєкомплекту, щоб перехоплювати всі наші дрони, що підвищує ефективність наших ударів", - вказав він.

Він також підкреслив, що ефективність будь-яких бойових дій — як наступальних, так і оборонних — залежить насамперед від зв’язку та логістики. Порушення хоча б одного з цих компонентів або їх одночасний збій призводить до критичних наслідків. За останні роки Україна змогла поступово ускладнити росіянам роботу ближньої тилової логістики, і, за оцінками, наприкінці 2025 — на початку 2026 року навіть пересування транспортом у глиб окупованих територій на відстані близько 20 км від лінії фронту стало для російських сил небезпечним через системне ураження.

"Цього року ми досягли ще більшого успіху. Це сталося завдяки тому, що Росія була відключена від Starlink і залишилася без високоефективного супутникового зв'язку та інтернету. Так, росіяни вийшли з ситуації, але якість їхнього зв'язку тепер все одно поступається Starlink. У таких умовах вони змушені встановлювати ретранслятори, налагоджувати Wi-Fi-мости, використовувати загальновійськовий зв'язок тощо. А на все це ми можемо ефективніше полювати й знищувати", - розповів він.

Коваленко зазначив, що значна кількість українських підрозділів цілеспрямовано знищує російські засоби зв’язку. Зокрема, спецпідрозділ "Рейд" звітує не лише про ураження ворожої піхоти й техніки, а й про ліквідацію телекомунікаційного обладнання. Також 1-й армійський корпус Нацгвардії "Азов" нещодавно показував роботу дронів над Донецьком, спрямовану на ураження російської логістики. У травні з’явилися перші офіційні кадри з окупованого Маріуполя, де українські безпілотники типу Hornet і RAM-2X діяли над містом і трасою М14 у напрямку Бердянська, Мелітополя та Токмака. Це свідчить про те, що зона ураження та контролю охоплює вже й середню логістику противника на відстані приблизно 80–120 кілометрів від лінії фронту.

За його словами, російська сторона вже реагує на це скаргами, усвідомлюючи, що така логістика фактично перестає працювати. З часом, на його думку, українські можливості розширяться настільки, що окупаційні війська втратять безпечні маршрути постачання навіть уздовж узбережжя Азовського моря.

Аналітик додав, що йдеться не лише про ізоляцію тимчасово окупованого Криму, а й про понад 35 тисяч квадратних кілометрів окупованих територій на лівобережжі Херсонщини та півдні Запорізької області.

Він також наголосив, що в перспективі, за умов порушеної логістики, ненадійного зв’язку, неможливості швидкого маневру, перекидання сил і постійної загрози ударів з повітря, російські війська втратять здатність як наступати, так і ефективно оборонятися, що зрештою може призвести до перелому ситуації на фронті.

"Наші удари по логістиці та засобах зв'язку наближають момент, коли Росія втратить ефективний інструментарій для підтримки обороноздатності, зокрема "лінію Суровікіна". Свого часу "лінія Суровікіна", смуга, побудована наприкінці 2022-го – на початку 2023 року, стала для нас великою проблемою. Але без забезпечення та людського ресурсу вона не працюватиме. Ми маємо зробити так, щоб людський ресурс не вирішував питань оборони, а забезпечення військ було зведено нанівець", - підсумував він.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли по Росії полетить українська балістика, і чому 2026-й стане для росіян роком провальних наступів:

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Звіт Агентства військової розвідки США (DIA) підкреслює, що деактивація терміналів Starlink ослабила бойові можливості російських підрозділів, які використовували їх для координації безпілотних літальних апаратів. Українські чиновники змогли вивести з ладу тисячі цих обладнань, що дало ЗСУ можливість просунутися на фронті приблизно на 400 квадратних кілометрів. Це суттєво вплинуло на ситуацію в бойових операціях.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підтвердив, що російські окупанти відступають у Запорізькій та Дніпропетровській областях, проваливши весняну наступальну кампанію. Ворог вдається до ракетних ударів по Києву, намагаючись посіяти паніку, але ці дії не змінюють стратегічного перебігу війни. Тимочко наголосив, що для накопичення ресурсів Кремлю знадобиться час та значні фінанси.

Як раніше повідомляв Главред, росіяни поширюють інформаційні вкиди про нібито захоплення села Гранів на Харківщині, хоча підрозділи ЗСУ надійно тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Військовий 14-го армійського корпусу категорично спростував ці заяви, підкресливши, що це спроби створення "перемоги в кредит" й деморалізації українського суспільства через фейки.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

