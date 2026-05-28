'Найкращі для України': Швеція передає десятки літаків Gripen із унікальною зброєю

Швеція виділяє пакет допомоги на $2,7 мільярда та передасть Україні винищувачі Gripen на початку 2027 року для посилення ППО та боротьби з КАБами.

Gripen - Швеція передає Україні десятки літаків із унікальною зброєю

Про що йдеться у матеріалі:

Швеція передасть Україні перші винищувачі Gripen на початку 2027 року

Новий пакет допомоги від Стокгольма становить 2,7 мільярда доларів

Україна планує закупити загалом 150 літаків шведського виробництва

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Швеції. Головним підсумком переговорів із прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном стало підписання декларації про поглиблення оборонної співпраці між Україною та Швецією — документа, який закріплює довгострокове партнерство у сфері озброєнь, оборонної промисловості та військових технологій. Також Швеція оголосила про передачу Україні літаків Gripen.

Главред зібрав основні заяви лідерів країн за підсумками пресконференції, яку транслював Офіс президента України.

Скільки літаків передає Швеція Україні та за якими умовами

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що саме системи протиповітряної оборони є нині найбільш необхідними для України. За його словами, потреба в ефективному ППО стає очевидною майже щодня, зокрема під час російських атак, які особливо відчутні у зимовий період.

Він наголосив, що Швеція вже надала Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони, включно з окремими системами ППО та допомогою технічного характеру. Крістерссон підкреслив, що сучасна система захисту повітряного простору залишається критично важливою для України.

Також шведський прем’єр згадав про передачу Україні винищувачів F-16 та Typhoon, зазначивши, що авіаційна підтримка є важливим елементом оборони.

За його словами, Швеція готова допомагати Україні у відновленні та модернізації радарних систем. Крім того, він висловив думку, що у довгостроковій перспективі оптимальним варіантом для українських Повітряних сил можуть стати шведські винищувачі Gripen.

"Тому зараз ми робимо важливий крок у цій нашій спільній дорозі. Ми передаємо літаки "Gripen … Україна закупить 22 нових моделі Gripen серії Е. Ми можемо надати ці літаки до 2030 року", - сказав він.

Також прем’єр-міністр Швеції повідомив, що на початку 2027 року країна передасть Україні 16 винищувачів Gripen версії C/D із власних запасів.

Допомога Україні – скільки коштів передає Швеція

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в межах переговорів було досягнуто домовленості про новий пакет допомоги від Швеції. За його словами, ця підтримка відкриває новий рівень захисту українців, міст і громад.

Він зазначив, що пакет загальним обсягом 2,7 мільярда доларів містить різні компоненти, спрямовані на посилення обороноздатності України.

"Є кошти, зокрема, на виробництво дронів, майже 400 мільйонів, але найголовніше – Gripen", - сказав він.

Значна частина допомоги, а саме понад 2 мільярди доларів — передбачена саме на бойову авіацію.

Йдеться про шведські винищувачі, які мають посилити український повітряний флот та систему протиповітряної оборони. Україна очікує отримати перші можливості щодо Gripen уже протягом наступних десяти місяців.

Президент підкреслив, що українська сторона робитиме все необхідне для реалізації цих домовленостей.

"Важливо, що це літаки з відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе, в тому числі, нашому захисту від російських керованих авіабомб. Йдеться саме про ескадрильї Gripen для України. Це дуже важлива підтримка для нас", - зазначив глава держави.

Також він нагадав, що Україна готова закуповувати винищувачі Gripen і вже розпочинає цей процес.

Крім того, Зеленський повідомив, що напередодні на рівні Євросоюзу, а також у Верховній Раді України були остаточно ухвалені рішення щодо пакета європейської підтримки для України на суму 90 мільярдів євро.

"Це кошти на 2 роки, в тому числі для нашої оборони. Саме з цього пакету ми спрямовуємо 2,5 мільярда євро на закупівлі сучасних Gripen, тобто загалом цей рік, наступний рік. І подальше наша співпраця – це розбудова українського флоту, шведських Gripen. І всі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини. Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців", - розповів президент України.

Про що йшлось у листі Зеленського до США та Конгресу

"Ми змушені покладатися перед усім на Сполучені Штати. Зараз через війну в Ірані постачання ракет для патріотів стало більш проблемним. У вівторок я написав, направив щодо цього спеціальний лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу Сполучених Штатів", - повідомив президент України.

За словами Зеленського, у листі йшлося про всі необхідні кроки та потреби України, зокрема про постачання достатньої кількості систем Patriot, що може вплинути на завершення війни. Зеленський зазначив, що Україна очікує на відповідь, а також висловив вдячність сенаторам, конгресменам і всім партнерам у США, які позитивно сприйняли його звернення.

Європа має мати власні антибалістичні системи ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські країни мають власні засоби захисту від крилатих ракет, однак із протидією балістичним загрозам ситуація значно складніша.

"Вважаю, що Європі треба мати тут, на своєму континенті всі можливості захисту. Нам потрібна своя європейська антибалістика в достатній кількості і в достатній силі. Ми будемо над цим працювати, зокрема, в форматі Nordic-Baltic Eight (NB8) Це один з наших найбільш дієвих форматів, який об'єднує Україну, нордичні держави, держави Балтії. Ми готуємось до саміту НБ-8 у червні", - зазначив він.

Як Україна буде використовувати літаки Gripen

Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із найбільших викликів для України залишається масове застосування Росією керованих авіабомб. За його словами, йдеться не про сотні, а про тисячі КАБів щомісяця. Російська армія запускає їх як зі своєї території, так і з тимчасово окупованих українських земель на відстань понад 100 кілометрів.

Він наголосив, що Україна ніколи не мала достатньої кількості систем ППО, щоб повністю протидіяти таким атакам, однак постійно шукає способи боротьби з цією загрозою. За словами президента, керовані авіабомби руйнують не лише цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру, а й прикордонні регіони, фронт і позиції військових.

Зеленський зазначив, що найбільше від ударів КАБами потерпають Донецька, Луганська, Харківська та Сумська області, а також багато міст і сіл, які фактично стираються з лиця землі.

"Тому, звичайно, ці літаки (йдеться про Gripen, - ред.) з дуже конкретним озброєнням і ми вдячні за те, що ми отримуємо літаки з озброєнням, не просто літаки. Ці винищувачі Gripen з конкретною зброєю, особливо ракета "Метеор", які можуть завдавати ураження на відстані 200 кілометрів. Ми думаємо, що ми зможемо витіснити ці російські літаки і вони не зможуть використовувати масово КАБи", - сказав президент.

Він додав, що існують й інші важливі аспекти цієї проблеми, про які наразі не може говорити публічно.

Скільки винищувачів купить Україна у Швеції

Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір придбати всі 150 винищувачів Gripen, про які було оголошено минулого року. За його словами, усі відповідні рішення ухвалюватимуться у співпраці між Україною та Швецією.

"Дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже сказав, на ці 90 мільярдів. Ми будемо робити це крок за кроком", - сказав він.

Президент підкреслив, що ці літаки є надзвичайно важливими для України, а сама домовленість відкриває новий етап у розвитку української авіації та оборонних можливостей держави.

Україна має отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot

Зеленський повідомив, що Україна вже активно використовує власну авіацію, зокрема літаки та гелікоптери, для протидії масованим атакам дронів, передусім "Шахедів" та інших безпілотників. За його словами, Росія може одночасно запускати до 600 дронів, і українська сторона змушена застосовувати всі наявні засоби для їх знищення.

Президент наголосив, що винищувачі Gripen, окрім боротьби з керованими авіабомбами, також мають стати важливою частиною майбутньої сучасної української авіації для протидії ракетам, повітряним цілям і дронам противника.

Водночас він зазначив, що у сфері протибалістичного захисту Україна наразі покладається переважно на системи Patriot та інші подібні комплекси. Зеленський нагадав про домовленості з Францією щодо систем SAMP/T, однак підкреслив, що це питання майбутнього, тоді як зараз основна увага зосереджена саме на Patriot та ракетах до них, які виробляються лише у США.

Також президент повідомив про досягнуті домовленості з Німеччиною стосовно майбутніх пакетів допомоги, однак наголосив, що Україна потребує рішень уже сьогодні.

"Людей зберегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз це Сполучені Штати, які виробляють цю антибалістику. Я починав ще з президентом Байденом такі розмови, продовжую з президентом Трампом. Я дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво ПАК-3 - ракет до Patriot, щоб ми допомагали іншим країнам", - сказав він.

Він додав, що сучасні системи ППО нині є надзвичайно затребуваними у світі, що демонструє і ситуація на Близькому Сході. За словами Зеленського, Україна поки не отримала ліцензії на виробництво ракет PAC-3, але він не виключає, що в майбутньому така можливість з’явиться або країна створить власну систему.

"І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію не зупиняє, поки що не може зупинити дипломатія. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями", - наголосив глава держави

Зеленський вказав на те, що Ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам. В червні запрацює Конгрес Сполучених Штатів Америки.

"Я вчора зустрічався з конгресменами і сенаторами. Вони були у нас. Вони підтримують пропозиції, які були адресовані в Конгрес і в Білий Дім. Ми розраховуємо на відповідь офіційну від Конгресу і від Білого Дому", - підсумував він.

Коли літаки Gripen будуть в Україні

Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати перші винищувачі Gripen уже протягом наступних десяти місяців.

Він повідомив, що українські пілоти вже розпочинають тренувальні місії, а також висловив сподівання на розширення інфраструктури для підготовки льотного складу. За словами президента, одним із головних завдань є відправлення на навчання більшої кількості пілотів.

Водночас Зеленський наголосив, що для України це непросте питання, оскільки багато українських льотчиків зараз виконують бойові завдання у повітряному просторі країни та безпосередньо беруть участь у захисті держави й цивільного населення.

Президент зазначив, що через це Міністерству оборони та військовому командуванню складно одночасно забезпечувати оборону і направляти значну кількість пілотів на навчання за кордон. Попри це, Україна планує реалізувати ці наміри. За його словами, це питання обговорювалося під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції та представниками військових відомств обох країн.

"Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб відправити більше. Я думаю, що в грудні, в січні ми отримаємо перші Gripen з нашими українськими пілотами", - резюмував він.

Україна має стати "повітряним щитом Європи".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має унікальний світовий досвід у сфері захисту військових, критичної інфраструктури, енергетики, водопостачання, шкіл та інших об’єктів.

За його словами, йдеться про сучасний оборонний щит, який включає напрацьовані технології, програмні рішення та практичний досвід, якого наразі не має жодна інша країна. Україна готова ділитися цими напрацюваннями з партнерами. Важливою складовою такого захисту є авіація, зокрема літаки Gripen. Також до системи входять дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби, радари, авіація, гелікоптери та інші елементи захисту на землі, в повітрі й на морі. Зеленський підкреслив, що йдеться насамперед про оборону, а не наступальні дії.

"Спираючись на наш досвід протягом війни, у нас є система радіоелектронної боротьби. У нас, на мою думку, є гарний досвід з гелікоптерами, навіть з винищувачами, але їх використання, тому що ми їх не виробляємо такою економікою в хорошій якості станом на сьогодні, але ми хочемо, ми хочемо співвиробництво в Україні також. Але ми готові сьогодні ділитись цим досвідом, який ми отримали під час війни з нашими партерами. Ми будемо це робити, ми будемо цим ділитися зі Швецією, ми будемо будувати і працювати над повітряним щитом для Європи. Це наша ідея, ми це називаємо Drone Deal", - зазначив президент.

Президент також повідомив, що Україна планує розвивати співпрацю з європейськими країнами в рамках в Drone Deal та військових технологій. Київ готовий ділитися досвідом і знаннями з державами, які мають відповідні можливості та зацікавлені в такій взаємодії. На основі цього досвіду Україна розраховує розширювати спільне виробництво, зокрема у сферах безпілотників, протибалістичних систем, радарів та інших засобів захисту.

Зеленський наголосив, що всі ці напрямки розвиватимуться у партнерстві з окремими країнами, а Швеція вже є одним із ключових міжнародних партнерів українського оборонно-промислового комплексу.

В чому перевага літаків Gripen

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду заявив, що шведський винищувач Gripen має низку переваг над F-16. За його словами, він майже удвічі дешевший, більш універсальний та здатний використовувати широкий спектр європейського озброєння.

Своєю чергою авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап наголосив, що Gripen є саме тим літаком, який нині найбільше відповідає потребам України та оптимально підходить для виконання поставлених завдань у сучасних умовах.

"Адже Gripen можуть бути носіями ракет Storm Shadow/SCALP-EG і стануть носіями Taurus, які передадуть німці, якщо прийдуть до тями", - підсумував він.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

