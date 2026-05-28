Окупантам наказали до 31 травня прорватися до ключового міста - Сили оборони

Руслана Заклінська
28 травня 2026, 22:42
Речник Сил оборони Півдня наголосив, що російські війська вже не зможуть виконати новий "дедлайн" командування.
РФ визначила "дедлайн" до 31 травня для прориву до Оріхова / Колаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

Ключові тези Волошина:

  • РФ активізувала атаки на Оріхівському напрямку
  • Мета - вийти до Оріхова до 31 травня
  • ЗСУ утримують позиції, просування немає

На Запоріжжі російські війська активізували бойові дії. Окупантам наказали вийти на околиці Оріхова до 31 травня. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За словами речника, посилення атак підтверджує дані української розвідки про попереднє перегрупування російських сил. Ворог намагається діяти малими диверсійними групами, щоб проникати глибше в українську оборону та закріплюватися на нових позиціях.

Також, за даними української розвідки, на цей напрямок було перекинуто штурмовий десантний батальйон для підтримки інтенсивності атак.

Речник наголосив, що реалізувати завдання вийти до Оріхова до 31 травня російські війська вже не зможуть. Головною перешкодою залишається Мала Токмачка.

"У них по дорозі ще є Мала Токмачка, тому я сподіваюся, що вони на все життя пам'ятатимуть цей населений пункт... Активізувався ворог на Оріховському напрямку - зокрема, збільшилась кількість штурмових дій на південний захід. Це там, де розташовані населені пункти Щербаки і Малі Щербаки, а також були бойові зіткнення біля Малої Токмачки. Тобто, ворог не полишає цих планів і він намагатиметься штурмувати, просуватися", - розповів Волошин.

Попри інтенсивні штурми, українські сили утримують позиції та не допускають просування противника.

Оріхів / Інфографіка: Главред

"Є тільки втрати у живій силі противника", - наголосив Волошин.

За словами Волошина, бойова активність на південному напрямку зростає. Лише за минулу добу зафіксовано 45 бойових зіткнень, дев’ять із них - на Оріхівському напрямку. Українські військові зупинили спроби росіян просунутися в районах Степногірська, Щербаків, Плавнів, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

Чи справді РФ заходить у глухий кут на фронті - думка експерта

Військовий оглядач Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зазначив, що у війні Росії проти України формується тенденція, яка поступово грає на користь Києва. Водночас, за його словами, говорити про остаточний перелом на фронті поки що передчасно.

Експерт підкреслив, що російська армія поступово втрачає наступальний потенціал. У 2025-2026 роках бойові дії з боку РФ, за його оцінкою, зводяться переважно до локальних атак із високими втратами, тоді як загальний темп наступу суттєво знизився.

Через це, на думку Коваленка, Росія дедалі частіше опиняється в ситуації тактичного глухого кута і може бути змушена перейти до оборонної стратегії. Водночас Україна, як зазначає оглядач, нарощує ударні можливості, що створює передумови для подальших змін на полі бою.

"В умовах kill-зон і динамічної високотехнологічної війни людський ресурс не здатний зруйнувати оборону або прорвати kill-зону без величезних втрат. Тому Росія заходить у глухий кут", - наголосив експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують інтенсивні обстріли Костянтинівки, фактично руйнуючи місто та перетворюючи його на суцільні руїни. За даними DeepState, противник поступово закріплюється в навколишніх населених пунктах, накопичує сили та намагається проникати безпосередньо в місто.

Також речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що російські війська не обмежуються Запорізьким напрямком і також намагаються атакувати острови на Херсонщині в районі Дніпра, однак саме південний фронт залишається для них пріоритетним.

Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська продовжують тиск на українську оборону та намагаються створювати так звані "буферні зони" на окремих ділянках фронту. Водночас Сили оборони України утримують ініціативу на низці напрямків і мають локальні успіхи.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Орехов війна Росії та України
