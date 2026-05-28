Вимагав 5 тисяч доларів: підполковника викрили на махінаціях з ВЛК

Коротко:
- Підполковник обіцяв знайомій перевести військового у тил
- За "вплив" на ВЛК він вимагав 5 тисяч доларів
- Фігуранта затримали під час передачі 22 тис. грн
У Тернопільській області працівники ДБР спільно з СБУ викрили підполковника, який пообіцяв своїй знайомій за гроші допомогти вплинути на членів ВЛК та перевести її мобілізованого батька з бойової частини у тил. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Зазначається, що у січні цього року фігурант дізнався про те, що батько його знайомої служить в бойовій частині та намагається пройти ВЛК за станом здоров’я. Після цього у нього виникла ідея "підзаробити".
"Він пообіцяв знайомій посприяти пришвидшеному проходженню військово-лікарської комісії та подальшому переведенню батька до тилового підрозділу або одного з ТЦК на Тернопільської області. Він заявляв про нібито наявність впливу на посадових осіб ВЛК", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що спочатку правоохоронець вимагав 5 тисяч доларів, які отримав від родичів військового. Згодом він повідомив, що необхідно передати ще додаткові кошти – нібито на купівлю спорядження та аптечок, пояснюючи, що ці речі потрібно придбати для посадовців, які мали сприяти ухваленню потрібного рішення.
Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі 22 тисяч гривень в одному зі скверів Тернополя.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовими особами, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб. Суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали у ДБР.
Оновлення системи ВЛК
В Міністерстві оборони України заявили, що працюють над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, та підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.
"Наразі ведеться активна робота з аналізу помилок і непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК і СП", - кажуть в Міноборони.
Також готуються зміни, які повинні покращити обмін даними між системою "Оберіг", базами Нацполіції та Держприкордонслужби.
Мобілізація - останні новини
У Верховній Раді зареєстрували проєкт про нові правила бронювання від мобілізації, який передбачає відсутність безстрокової броні та впровадження різних форм участі заброньованих у захисті країни. Ці зміни мають на меті поєднати потреби оборони та економіки.
Як раніше повідомляв Главред, найближчим часом також стартує масштабна реформа Збройних сил України, що передбачає суттєві зміни у мобілізації та системі грошового забезпечення військових. Оновлення торкнуться як контрактної служби, так і процесів демобілізації, що вплине на ефективність управління ресурсами армії.
Крім того, в Черкаській області активізували роботу груп оповіщення, які формуються відповідно до постанови Кабміну і працюють цілодобово, включаючи свята.
Про джерело: ДБР
Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.
