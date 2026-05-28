"Постійно втомлена": мати двох дітей пояснила, чому не просить чоловіка допомагати по дому

Віталій Кірсанов
28 травня 2026, 16:55
27-річна жінка виховує двох дітей і повністю займається домашнім господарством, поки її 35-річний чоловік забезпечує сім’ю.
Мати двох дітей пояснила, чому не просить чоловіка допомагати по господарству

Коротко:

  • Жінка щодня витрачає кілька годин лише на підтримання порядку
  • Мері не вважає, що її чоловік мало бере участь у вихованні дітей

Мешканка Північної Дакоти Мері Рінглер викликала бурхливі обговорення в соцмережах після того, як розповіла, чому практично не залучає чоловіка до домашніх обов'язків. За словами жінки, її чоловік настільки багато працює, що вдома вона намагається максимально звільнити його від побутових турбот. Про це жінка розповіла в інтерв'ю Newsweek.

27-річна Мері виховує двох дітей і повністю займається домом, поки її 35-річний чоловік Джастін забезпечує сім'ю. Як розповіла жінка, в особливо завантажені періоди чоловік може працювати по 12-16 годин на добу, тому після повернення додому у нього майже не залишається сил.

"Я хочу, щоб час, який він проводить вдома, був присвячений дітям і родині, а не прибиранню", — пояснила Мері.

Сама жінка зізнається, що такий ритм дається їй нелегко. Її день починається близько 6:30 ранку разом із п'ятимісячним малюком, а незабаром прокидається і трирічна дитина. Після цього починаються домашні справи: прибирання, приготування їжі, походи по магазинах і постійний догляд за дітьми.

За словами Мері, щодня вона витрачає кілька годин тільки на підтримання порядку та приготування їжі, паралельно намагаючись займатися дітьми та залучати їх до побутових процесів.

Незважаючи на те, що вона називає себе "виснаженою" і "втомленою", жінка вважає, що обрана модель допомагає зберегти баланс у родині. Вона підкреслила, що особливо цінує рідкісний вільний час чоловіка з дітьми.

"Я буквально бережу ці моменти. У нас майже немає допомоги ззовні — ні родичів поруч, ні можливості залишити дітей з нянею", — поділилася вона.

При цьому Мері зазначає, що їхні сімейні правила не є суворими. У періоди вагітності, після пологів або у складні моменти чоловік бере на себе більше домашніх обов'язків.

Жінка також відповіла на критику і зізналася, що багато хто неправильно сприймає її позицію. За її словами, вона зовсім не вважає таку модель універсальною для всіх сімей.

"Багато мам теж працюють повний день, і тоді розподіл обов'язків, звичайно, виглядає інакше. У кожної сім'ї свої обставини", - пояснила вона.

Крім того, Мері спростувала думку про те, що її чоловік мало бере участь у вихованні дітей. За її словами, чоловік так само прокидається вночі, піклується про дітей і проводить з ними весь вільний час.

На завершення жінка підкреслила, що головне у стосунках — не конкретна модель сім'ї, а вміння партнерів чути одне одного та підтримувати.

"Міцні стосунки можливі в найрізноманітніших умовах, якщо обидві людини дійсно піклуються одна про одну і вміють домовлятися", — підсумувала Мері.

Про джерело: Newsweek

Newsweek — щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Видавався в Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Азії. В інших країнах світу виходив 12 різними мовами. За поширенням і тиражем був другим за величиною виданням серед щотижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek надає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технологій, бізнесу, культури та політики, пише Вікіпедія.

