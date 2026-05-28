Відомий актор з'явився на фронті після гучного скандалу — подробиці

Віталій Кірсанов
28 травня 2026, 20:42
Костянтин Темляк вперше виступив із заявою після скандалу, пов’язаного зі звинуваченнями у домашньому насильстві.
Костянтин Темляк вийшов на зв'язок
Костянтин Темляк вийшов на зв'язок / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostiatemliak

Коротко:

  • Костянтин Темляк опублікував кілька віршів
  • У віршах порушуються теми війни та складних стосунків

Український актор і військовослужбовець Костянтин Темляк вперше за довгий час з'явився в соцмережах після резонансного скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями у домашньому насильстві з боку колишньої дівчини.

Як повідомляє Oboz.ua, посилаючись на закритий Instagram-аккаунт актора, Темляк опублікував кілька віршів, а також коротке відео, зняте на фронті. На кадрах актор показав своє обличчя, не роблячи жодних публічних заяв.

Відзначається, що нові публікації з'явилися після тривалого мовчання на тлі суспільного резонансу навколо його імені.

Крім того, користувачі мережі припустили, що один із віршів може бути своєрідною реакцією на недавнє відео колишньої дружини актора — Анастасії Нестеренко. Раніше актриса опублікувала ролик, у якому виконала пісню "Поламана любов" разом із музикантом MULENKO.

В опублікованому Темляком вірші порушуються теми війни, складних стосунків і самотності, що викликало активне обговорення серед підписників.

Один із віршів Темляка
Про особу: Костянтин Темляк

Костянтин Темляк — український актор театру та кіно, а також військовослужбовець ЗСУ.

Народився 6 липня 1993 року на Чернігівщині.

Працював актором Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Відомий за головними ролями в українських фільмах, зокрема "Дім "Слово". Нескінченний роман" та історичній драмі "БожеВільні".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав Збройних сил України, служив у батальйоні безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Ахіллес".

У 2025 році ім'я актора опинилося в центрі великого публічного скандалу. Колишня дівчина Темляка, фотограф Анастасія Соловйова, публічно звинуватила його в систематичному домашньому насильстві та аб'юзі. Правоохоронні органи офіційно визнали її потерпілою у цій справі.

