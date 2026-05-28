Частина чоловіків можуть втратити бронювання - юрист попередив про новий нюанс

В Україні можуть частина чоловіків ризикує втратити відстрочку від мобілізації ще до завершення визначеного терміну її дії, попередив юрист.

Нові правила бронювання - чому частина чоловіків можуть втратити бронь

Українці можуть втратити бронь у "Дії", якщо фірму позбавлять критичності

Без статусу критичності підприємства працівники стають призовними

Скасування бронювання до завершення його терміну є суперечливим

Військовозобов'язані українці, які отримали відстрочку через портал "Дія", можуть одномоментно втратити бронювання, якщо їхнє підприємство позбавлять статусу критично важливого або вчасно його не перепідтвердить. Про це в інтервʼю Главреду розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Нікіта Муренко.

За його словами, бронювання оформлюється через портал "Дія" в автоматизованому режимі, і сам процес є доволі простим.

"І це може виглядати так: настане крайній термін або, якщо вони все ж не скасують накази заднім числом, підприємство матиме статус критичного до певної дати і до цієї дати матиме право бронювати співробітників. Відповідно, з цього дня у всіх працівників, які були заброньовані, бронь знімається, і вони стають призовними до лав Збройних сил України на період мобілізації", - вказав він.

Юрист Муренко пояснив, що ситуація схожа з механізмом відстрочки: якщо людина сьогодні має право на неї, а завтра це право скасовують, то відстрочка автоматично втрачається. Водночас він зауважив, що з юридичної точки зору це виглядає суперечливо, адже у всіх заброньованих є чинний військово-обліковий документ із зазначенням відстрочки через бронювання та конкретного терміну її дії. Тобто фактично держава вже надала людині право не підлягати призову до визначеної дати.

"А зараз намагаються це переграти для того, щоб у якійсь частині можна було цю бронь скасовувати і далі вирішувати питання про призов таких людей на військову службу", - підсумував він.

Нардеп Юрій Здебський наголосив на необхідності створення контролю для системи бронювання українців у кризовий час, оскільки наразі існує багато невиправданих бронювань, а студенти з відстрочками також потрапляють під сумнівний статус. Він вважає, що буде створено орган, який відповідатиме за перевірку усіх бронювань в Україні. Такий контроль дозволить удосконалити систему і зробити її більш прозорою та ефективною.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує кардинально змінити правила бронювання від мобілізації, вводячи обов’язкову участь заброньованих у обороні країни та запроваджуючи платний механізм для бронювання. Законопроект зазначає, що відстрочка від мобілізації не буде безстроковою, а її надання буде пов’язане з реальним внеском у оборону, змінюючи практику довічних відстрочок та спекуляцій.

Як раніше повідомляв Главред, міністр економіки Олексій Соболев уточнив, що нові критерії бронювання військовозобов’язаних зроблять систему прозорішою та захищеною від зловживань. Підприємства, які претендують на статус критично важливих, повинні відповідати вимогам щодо середньої зарплати та інших умов. Це гарантує, що правила бронювання військовозобов’язаних у 2026 році будуть чіткими і справедливими.

Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

