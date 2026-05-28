"Розклеїлась": Надя Дорофєєва поскаржилася на своє здоров’я

Надя Дорофєєва зазначила, що причиною такого стану вважає виснаження організму та ослаблений імунітет.

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто розповіла шанувальникам про непростий емоційний і фізичний стан, з яким зараз намагається впоратися.

У своєму Telegram-каналі артистка зізналася, що переживає період апатії, нестачі енергії та постійної втоми. За словами виконавиці, їй складно справлятися з навантаженням, а проблеми зі здоров'ям лише погіршують ситуацію.

"Розклеїлась. Нічого не встигаю. Страшенно не вистачає часу, плюс апатія. Це - рідкісний стан для мене. Я ніби балансую між необхідністю бути сильною і дозволом собі бути слабкою — і вже не розумію, як правильно", — поділилася співачка.

Дорофєєва зазначила, що причиною такого стану вважає виснаження організму та ослаблений імунітет. Артистка зізналася, що як тільки їй вдається впоратися з однією проблемою, з'являється нова.

"Мій імунітет влаштовує такі піруети, що я ледь встигаю розібратися з чимось одним, як виникає інше", - написала виконавиця.

Незважаючи на складнощі, співачка вирішила поділитися з підписниками порадами, які їй рекомендували лікарі для відновлення емоційного стану та енергії.

За словами артистки, фахівці порадили їй починати ранок з медитації, виконувати дихальні практики за методом Віма Хофа, а також робити вправи з йоги, зокрема комплекс Сурья Намаскар.

"Сьогодні вперше спробувала — для новачків досить складно, тому краще шукати відео для початківців", — розповіла Надя.

Шанувальники активно підтримали артистку в коментарях. Багато хто зізнався, що також відчуває емоційне вигорання та хронічну втому, а самій співачці побажали якнайшвидшого одужання та внутрішнього спокою.

Про особу: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva — українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зіркова тренерка музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

