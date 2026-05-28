Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

Головне:
- Зеленський просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи
- Спільні домовленості з цього питання досягнуто зі Швецією
Президент України Володимир Зеленський заявив, що просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи.
Цей процес триває попри опір з боку окремих держав через конкуренцію, сказав він в ефірі телемарафону.
"Я постійно просуваю ідею української балістики та української антибалістики. Української балістики не хоче не тільки Росія. Росія – зі зрозумілих причин, але не тільки Росія, також – зі зрозумілих причин. Причини – у бізнесі, у конкуренції", – підкреслив глава держави.
Створення європейської антибалістичної системи
За його словами, Україна також просуває створення європейської антибалістичної системи, і відповідні домовленості вже були досягнуті зі Швецією.
"Ми сьогодні зі Швецією домовилися, що будемо точно це робити. Це перший із великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики", – зазначив він.
Зеленський додав, що для реалізації цього потрібні ще кілька партнерів, і висловив надію, що протягом літа Україні вдасться "дотиснути цю ідею" і перейти до практичної роботи над протидією балістиці.
"Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічей ми домовлемося і дотиснемо цю ідею. І почнемо працювати над тим, щоб подолати цей балістичний виклик, який є дуже складним", – сказав президент.
Україні загрожує дефіцит ракет ППО: що відомо
Україна може зіткнутися з нестачею ракет для систем протиповітряної оборони. Як раніше повідомляла Financial Times, за умови збереження поточного рівня російських атак або їх посилення запаси ракет-перехоплювачів скорочуватимуться набагато швидше.
Ситуацію також ускладнюють поставки зі США: боєприпаси, які закуповуються безпосередньо у виробників, надходять із затримками і часто не покривають усіх потреб. Це створює додаткове навантаження на українську систему ППО.
Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму наприкінці серпня — на початку вересня.
щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами.
Велика щільність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися.
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
