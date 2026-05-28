Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

Україна сприяє створенню європейської протиракетної системи, наголосив президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-rasskazal-o-sozdanii-ukrainskoy-ballistiki-i-nazval-glavnuyu-problemu-10768589.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів про ситуацію з ППО / колаж: Главред, фото: ОП, US Army

Головне:

Зеленський просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи

Спільні домовленості з цього питання досягнуто зі Швецією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи.

Цей процес триває попри опір з боку окремих держав через конкуренцію, сказав він в ефірі телемарафону.

відео дня

"Я постійно просуваю ідею української балістики та української антибалістики. Української балістики не хоче не тільки Росія. Росія – зі зрозумілих причин, але не тільки Росія, також – зі зрозумілих причин. Причини – у бізнесі, у конкуренції", – підкреслив глава держави.

Створення європейської антибалістичної системи

За його словами, Україна також просуває створення європейської антибалістичної системи, і відповідні домовленості вже були досягнуті зі Швецією.

"Ми сьогодні зі Швецією домовилися, що будемо точно це робити. Це перший із великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики", – зазначив він.

Зеленський додав, що для реалізації цього потрібні ще кілька партнерів, і висловив надію, що протягом літа Україні вдасться "дотиснути цю ідею" і перейти до практичної роботи над протидією балістиці.

"Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічей ми домовлемося і дотиснемо цю ідею. І почнемо працювати над тим, щоб подолати цей балістичний виклик, який є дуже складним", – сказав президент.

/ Інфографіка: Главред

Україні загрожує дефіцит ракет ППО: що відомо

Україна може зіткнутися з нестачею ракет для систем протиповітряної оборони. Як раніше повідомляла Financial Times, за умови збереження поточного рівня російських атак або їх посилення запаси ракет-перехоплювачів скорочуватимуться набагато швидше.

Ситуацію також ускладнюють поставки зі США: боєприпаси, які закуповуються безпосередньо у виробників, надходять із затримками і часто не покривають усіх потреб. Це створює додаткове навантаження на українську систему ППО.

Раніше Олександр Коваленко розповів, коли почнуться масовані удари по Москві. Україна планує випробувати нову балістичну ракету в Криму наприкінці серпня — на початку вересня.

Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО. Велика щільність ворожих ударів призвела до того, що запаси ракет для систем ППО скоротилися.

Читайте також:

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред