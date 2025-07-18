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Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

Марія Николишин
18 липня 2025, 13:18оновлено 18 липня, 14:00
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Окупанти хочуть нарощувати масштаби атак на Україну.
Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ
РФ готується до удару по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ накопичує ресурси для удару по Україні
  • Росіяни можуть запустити до 1000 повітряних цілей одночасно
  • Українцям потрібно готуватися до ворожих атак

Країна-агресор Росія накопичує ресурси для завдання удару з використанням до 1000 повітряних цілей одночасно. Через це ворог наразі не атакує Україну. Про це заявив колишній офіцер повітряних сил, а нині заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу.

За його словами, Росія дійшла до висновку, що практика застосування навіть понад 700 повітряних цілей з інтенсивністю ударів через день не дозволила їм отримати того ефекту, який вони очікували.

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"Тому вони зараз будуть намагатися це зробити якомога більшою кількістю. З нашого боку треба готуватися", - наголосив він.

Храпчинський також додав, що потрібно розраховувати лише на власні сили та дії.

"Сподіватися не на наших партнерів, а на власні дії, які ми можемо робити. Адже більшість рішень, які ми зараз використовуємо на лінії боєзіткнення, – це рішення українських інженерів", - підсумував він.

Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 липня країна-агресор РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою та 28 Шахедами одночасно. У місті були масштабні відключення світла. Зруйновано промислове підприємство.

У ніч на 16 липня Росія також здійснила масовану атаку на Вінницю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Щонайменше чотири людини постраждали.

У ніч проти 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

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Хто такий Анатолій Храпчинський?

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

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