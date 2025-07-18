Не просто пауза: експерт порадив готуватись до масованого удару РФ

Ключові тези:
- РФ накопичує ресурси для удару по Україні
- Росіяни можуть запустити до 1000 повітряних цілей одночасно
- Українцям потрібно готуватися до ворожих атак
Країна-агресор Росія накопичує ресурси для завдання удару з використанням до 1000 повітряних цілей одночасно. Через це ворог наразі не атакує Україну. Про це заявив колишній офіцер повітряних сил, а нині заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу.
За його словами, Росія дійшла до висновку, що практика застосування навіть понад 700 повітряних цілей з інтенсивністю ударів через день не дозволила їм отримати того ефекту, який вони очікували.
"Тому вони зараз будуть намагатися це зробити якомога більшою кількістю. З нашого боку треба готуватися", - наголосив він.
Храпчинський також додав, що потрібно розраховувати лише на власні сили та дії.
"Сподіватися не на наших партнерів, а на власні дії, які ми можемо робити. Адже більшість рішень, які ми зараз використовуємо на лінії боєзіткнення, – це рішення українських інженерів", - підсумував він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 16 липня країна-агресор РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою та 28 Шахедами одночасно. У місті були масштабні відключення світла. Зруйновано промислове підприємство.
У ніч на 16 липня Росія також здійснила масовану атаку на Вінницю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Щонайменше чотири людини постраждали.
У ніч проти 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.
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Хто такий Анатолій Храпчинський?
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.
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