Поліція екстрено звернулась до українців: 'валютники' дурять шахрайською схемою

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В Україні знову активізувалися шахраї, які вигадують нові методи обману громадян. Зараз аферисти вводять людей в оману, розповідаючи про вигадану "грошову реформу", щоб заволодіти готівкою. Про нову шахрайську схему попереджає Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.
За словами правоохоронців, зловмисники приходять до людей додому й заявляють, що нібито в країні відбувається оновлення банкнот, тому потрібно "обміняти" старі купюри на нові. Після цього шахраї просто забирають гроші й зникають.
"Найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку", — повідомляють у поліції.
Поліція нагадує базові правила, які допоможуть уникнути неприємностей:
- не впускайте в дім сторонніх осіб, особливо тих, кого ви не знаєте;
- не приймайте рішення самостійно — радьтеся з родичами чи тими, кому довіряєте;
- обов’язково повідомляйте близьким про підозрілі візити незнайомців.
У разі, якщо ви стали жертвою подібної афери, правоохоронці закликають негайно звернутися до поліції.
Курс валют - останні деталі
Главред нещодавно розповідав, якою буде вартість валюти 18 липня. Так, українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.
В той же час керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва назвала 5 факторів, які вдарять по курсу. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.
Своєю чергою Тарас Лєсовий сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня. За його словами, найімовірніше, долар торгуватиметься в межах 41,5-42,2 грн, а головний коридор вартості євро буде в межах 48,5-49,5 грн.
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Про джерело: Національна поліція України
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