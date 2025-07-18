Поліція екстрено звернулась до українців: 'валютники' дурять шахрайською схемою

Аферисти використовують схему з "грошовою реформою" для виманювання грошей в українців.

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Шахраї використовують нову тактику / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Як не втратити заощадження через нову схему обману

Яким обміном аферисти виманюють готівку в українців

В Україні знову активізувалися шахраї, які вигадують нові методи обману громадян. Зараз аферисти вводять людей в оману, розповідаючи про вигадану "грошову реформу", щоб заволодіти готівкою. Про нову шахрайську схему попереджає Патрульна поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

За словами правоохоронців, зловмисники приходять до людей додому й заявляють, що нібито в країні відбувається оновлення банкнот, тому потрібно "обміняти" старі купюри на нові. Після цього шахраї просто забирають гроші й зникають.

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"Найчастіше жертвами такого виду шахрайства стають люди похилого віку", — повідомляють у поліції.

Поліція нагадує базові правила, які допоможуть уникнути неприємностей:

не впускайте в дім сторонніх осіб, особливо тих, кого ви не знаєте;

не приймайте рішення самостійно — радьтеся з родичами чи тими, кому довіряєте;

обов’язково повідомляйте близьким про підозрілі візити незнайомців.

У разі, якщо ви стали жертвою подібної афери, правоохоронці закликають негайно звернутися до поліції.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні деталі

Главред нещодавно розповідав, якою буде вартість валюти 18 липня. Так, українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

В той же час керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва назвала 5 факторів, які вдарять по курсу. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

Своєю чергою Тарас Лєсовий сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня. За його словами, найімовірніше, долар торгуватиметься в межах 41,5-42,2 грн, а головний коридор вартості євро буде в межах 48,5-49,5 грн.

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Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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