Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

Бронювання зможуть отримати навіть ті, хто не стоїть на обліку у ТЦК.

https://glavred.net/ukraine/bronirovanie-narushiteley-mobilizacii-v-rade-vydvinuli-interesnoe-predlozhenie-10682546.html Посилання скопійоване

Бронювання від мобілізації / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Коротко:

В Раді запропонували новий законопроект

Працівників, які перебувають у розшуку ТЦК, пропонують бронювати

Це можна буде зробити лише на певний термін

Депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроект №13335, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію. Про це пише Судово-юридична газета.

Відомо, що ініціаторами законопроекту виступили очільник Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.

відео дня

Так, законопроєкт пропонує дозволити бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих оборонних підприємств, установ і організацій навіть, якщо:

у них відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;

працівник не перебуває на військовому обліку;

працівник не уточнив персональні дані;

перебуває в розшуку ТЦК.

Це дасть змогу оперативно залучати працівників та усувати кадровий дефіцит.

Варто зауважити, що тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Правила бронювання / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.

30 червня уряд підтримав законопроєкт, який вносить правки до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтепер добровольці, які проходили службу в межах проєкту "Контракт 18–24", матимуть 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації.

Також, як говорилось раніше, з червня 2025 року в Україні можуть з’явитися нові можливості для військової служби чоловіків старшого віку.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред