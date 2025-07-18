Бронювання порушників мобілізації: у Раді висунули цікаву пропозицію

Коротко:
- В Раді запропонували новий законопроект
- Працівників, які перебувають у розшуку ТЦК, пропонують бронювати
- Це можна буде зробити лише на певний термін
Депутати Верховної Ради України запропонували новий законопроект №13335, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію. Про це пише Судово-юридична газета.
Відомо, що ініціаторами законопроекту виступили очільник Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші.
Так, законопроєкт пропонує дозволити бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих оборонних підприємств, установ і організацій навіть, якщо:
- у них відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;
- працівник не перебуває на військовому обліку;
- працівник не уточнив персональні дані;
- перебуває в розшуку ТЦК.
Це дасть змогу оперативно залучати працівників та усувати кадровий дефіцит.
Варто зауважити, що тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.
30 червня уряд підтримав законопроєкт, який вносить правки до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відтепер добровольці, які проходили службу в межах проєкту "Контракт 18–24", матимуть 12-місячну відстрочку від повторної мобілізації.
Також, як говорилось раніше, з червня 2025 року в Україні можуть з’явитися нові можливості для військової служби чоловіків старшого віку.
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Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
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