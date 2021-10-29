"Дідусь хороший, лагодив велосипеди в гаражі": на Волині літній чоловік ґвалтував 7-річну сироту

Дідусь зґвалтував родичку-сироту / pixabay

На Волині за підозрою в неодноразовому зґвалтуванні семирічної довочки-сироти затримали 63-річного чоловіка. В пережитому дитина особисто зізналася своєму батькові. Чоловік повідомив про це копам.

Як йдеться в сюжеті ТСН, дідусь є родичем дівчинці, мати якої померла, а батько був змушений вирушити на заробітки.

"Я повірив своїй дитині. Я хотів її захистити", - каже батько постраждалої.

Правоохоронці обшукали житло підозрюваного, який, на перший погляд, здавався хорошим дідусем і навіть лагодив дітям велосипеди, і знайшли у нього в гаражі докази страшного злочину.

"Встановлено, що протягом липня-серпня цього року 63-річний житель селища Благодатне кілька разів ґвалтував семирічну дівчинку", - розповіла речник прокуратури Наталія Мурахевич.

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Журналісти ТСН дізналися, що факт неодноразових зґвалтувань підтвердив лікар. А в гаражі підозрюваного, де, за словами дівчинки, сталося насильство, знайшли багато дитячого порно.

читайте такожДесятирічна дитина під час тихої години в онкохвильниці вистрілила собі в голову з травматаСусіди ошелешені почутим. За їхніми словами, у ґвалтівника 2 дочки і 4 онуків. Він все життя працював на заводі, а тепер на пенсії і постійно щось майструє у себе в гаражі.

Дружина затриманого у страшний злочин чоловіка не вірить.

"Він для нас найкращий. Ми в це ніколи в житті не повіримо", - стверджує жінка.

Чоловіка відправили в СІЗО на 2 місяці утримання під вартою без права внесення застави. Якщо його провина буде доведена в суді, то йому загрожує 15 років в'язниці і "відблиск" прізвища в реєстрі педофілів.

Нагадаємо, раніше у Житомирі вітчим нещадно побив 8-річну падчерку. Його цивільна дружина - мати трьох дітей потрапила до лікарні, залишивши на неадеквата своїх чад. Про те, що діти страждають від рукоприкладства вони особисто розповіли жінці по телефону.