Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та поранені

Коротко:
- На Дніпропетровщині є "прильоти"
- По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами
- Загинула людина, є поранені
У ніч на 17 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами. Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще п'ятеро - постраждали. Про наслідки нічної атаки розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, 22 дрони вдалося знищити силам ППО. Були й влучання. Виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.
Постраждали чоловіки 35, 37, 40 і 52 років. Вони госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий приходитиме до тями вдома.
За даними ДСНС, пожежі в Дніпрі гасили 76 рятувальників і 24 одиниці техніки. Усі пожежі ліквідовано.
Пожежа спалахнула і в Дніпровському районі. Там було гучно в Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська будівля та теплиця.
По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджено інфраструктуру.
По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град". Скинув боєприпас із БПЛА. Страждали сам Нікополь і Марганецька громада.
Постраждали п'ятеро людей. Чоловіків 31, 42, 65 років та 58-річну жінку госпіталізовано у стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватиметься буде вдома.
Загорілося авто. Понівечено приватний будинок і господарську споруду.
Тим часом у ДСНС уточнили, що в Нікополі внаслідок влучання дрона дістали травм троє рятувальників і двоє цивільних.
"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник. Три співробітники ДСНС дістали травми, їх госпіталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні.
Також унаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік і жінка. Пожежу ліквідовано на площі 6 кв. метрів.
Повітряні атаки РФ на Україну
Як писав Главред, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія влаштувала масовану атаку на Україну. Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також застосував 400 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 198 ударних дронів.
Тієї ночі Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку з початку війни. Ворог застосував балістичну ракету і 28 шахедів одночасно. Було зруйновано промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, вони перебували в укриттях.
Унаслідок нічної дронової атаки на Вінницю 8 осіб травмувалися і були госпіталізовані в лікарню.
У ніч на 16 липня Харків також опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.
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