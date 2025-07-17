Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та поранені

Анна Ярославська
17 липня 2025, 08:32
196
Виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.
Про наслідки атаки на Дніпропетровщину розповів Сергій Лисак
Про наслідки атаки на Дніпропетровщину розповів Сергій Лисак / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • На Дніпропетровщині є "прильоти"
  • По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами
  • Загинула людина, є поранені

У ніч на 17 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами. Під масованою атакою опинився Дніпро. В обласному центрі загинула одна людина. Ще п'ятеро - постраждали. Про наслідки нічної атаки розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, 22 дрони вдалося знищити силам ППО. Були й влучання. Виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.

відео дня

Постраждали чоловіки 35, 37, 40 і 52 років. Вони госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий приходитиме до тями вдома.

За даними ДСНС, пожежі в Дніпрі гасили 76 рятувальників і 24 одиниці техніки. Усі пожежі ліквідовано.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки атаки на Дніпропетровщину
Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: ДержНС

Пожежа спалахнула і в Дніпровському районі. Там було гучно в Солонянській та Слобожанській громадах. Понівечені господарська будівля та теплиця.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджено інфраструктуру.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град". Скинув боєприпас із БПЛА. Страждали сам Нікополь і Марганецька громада.

Постраждали п'ятеро людей. Чоловіків 31, 42, 65 років та 58-річну жінку госпіталізовано у стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватиметься буде вдома.

Загорілося авто. Понівечено приватний будинок і господарську споруду.

Тим часом у ДСНС уточнили, що в Нікополі внаслідок влучання дрона дістали травм троє рятувальників і двоє цивільних.

"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник. Три співробітники ДСНС дістали травми, їх госпіталізовано до лікарні", - ідеться в повідомленні.

Також унаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік і жінка. Пожежу ліквідовано на площі 6 кв. метрів.

  • Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025
    Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025
    Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025
    Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025
    Удар РФ по Нікополю 16 липня 2025 Фото: t.me/dsns_telegram

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія влаштувала масовану атаку на Україну. Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також застосував 400 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 198 ударних дронів.

Тієї ночі Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку з початку війни. Ворог застосував балістичну ракету і 28 шахедів одночасно. Було зруйновано промислове підприємство. Жертв серед співробітників вдалося уникнути, вони перебували в укриттях.

Унаслідок нічної дронової атаки на Вінницю 8 осіб травмувалися і були госпіталізовані в лікарню.

У ніч на 16 липня Харків також опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. За словами міського голови Ігоря Терехова, під час чергової повітряної тривоги в місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Дніпропетровська новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

09:28Синоптик
Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

09:15Аналітика
Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та поранені

Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та поранені

08:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Козлам - образи, Коням - страх

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Козлам - образи, Коням - страх

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Останні новини

09:28

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

09:28

"Буде велика порожнеча": помер знаменитий норвезький лижник

09:15

Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

09:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 липня (оновлюється)

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
08:32

Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та пораненіФото

08:23

Невідомі дрони намагалися прорватися до Москви: у росіян істерика через вибухи

08:10

50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?Погляд

08:01

"Неймовірні інновації": Келлог відвідав оборонні бази України

Реклама
07:04

Новий оборонний союз: Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист

05:46

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

05:20

Пролежить аж до весни: як правильно зберігати часник, щоб він не гнив

05:00

Відомий український артист зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч

04:34

Трампа треба примусити: експерт пояснив, як Київ може посилити тиск на РФ

03:55

Трамп "мочить" РФ і стане її "могильником": прогноз розпаду РосіїВідео

03:20

Штурмують ринок в Україні: експерти назвали ТОП-5 найнадійніших китайських авто

03:01

В Росії почалась масштабна хвиля арештів, Кремль почав зачистку - що сталось

02:30

"Прибирайте цього психа": як у Кремлі відреагували на ультиматум Трампа Путіну

02:12

60-річна Елізабет Херлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото

02:08

Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі

Реклама
01:30

Суд, штраф, заборона: Емма Вотсон виявилася злісною порушницею закону

00:59

За лаштунками 50 днів: у Держдепі розкрили, чи подає РФ "сигнали" до дипломатії

00:43

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

00:13

"Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни

00:06

Несподіваний політ: стали відомі подробиці модернізації літака "Руслан"

16 липня, середа
23:18

Арешт і друга "криміналка": у Росії міцно взялися за російську акторку Тетяну Лазарєву

23:11

Ексучасниця дуету "Алібі" показала дорослого сина

23:00

В Україні об'єднають міністерства: які назви вони матимуть

22:55

Що приховує поведінка кота в новій оселі: експерти дають несподівані відповіді

22:32

Урожай можна збирати до осені: як обробляти огірки аспіриномВідео

22:30

Залишаємося на плаву: Барак і Мішель Обама відповіли на чутки про розлучення

22:18

Що робить Кіт Келлог під час тривог у Києві: ЗМІ розкрили, чи ходить він в укриття

22:05

Кому доведеться віддати авто для потреб ЗСУ: тонкощі мобілізаційного закону

21:55

"Він сказав: "Оце буде моє останнє літо": Ігор Поклад передбачив свою смерть

21:36

У чоловіка Наді Дорофєєвої сталося лихо - що відбулося

21:33

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

21:32

Більше не загадка: історик з'ясував, що насправді означає слово "гетьман"Відео

20:56

Готуються чи блефують: експерт спрогнозував можливість масованого удару Кремля

20:52

Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю - що готує УкраїнаВідео

20:32

Перемога і вихід на кордони 1991 року: що має зробити УкраїнаВідео

Реклама
20:29

Усе "позриває": яку сіль не можна використовувати для консерваціїВідео

20:21

Зеленський призначив нового міністра оборони: хто увійде до складу нового КабмінуВідео

20:06

У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

19:56

Друга хвиля врожаю: городниця розкрила секрет, що можна виростити після картоплі

19:44

Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

19:39

Коли збирати цибулю влітку 2025 року: як зробити, щоб урожай пролежав довшеВідео

19:20

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

19:20

Лікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по ДобропіллюФото

19:14

Що означають цифри 4733, 4734, 4735: як визначити справжній ГОСТ

19:10

РФ накопичує виробництво Шахедів: що загрожує УкраїніПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти