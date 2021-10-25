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Поки мама була в лікарні: у Житомирі вітчим моторошно побив 8-річну дівчинку

25 жовтня 2021, 17:10

У дівчинки все обличчя в синцях. Вона в лікарні.

Насильство
Дівчинка потрапила в лікарню / pixabay

У Житомирі вітчим нещадно побив 8-річну падчерку. Його цивільна дружина - мати трьох дітей потрапила до лікарні, залишивши на неадеквата своїх чад. Про те, що діти страждають від рукоприкладства вони особисто розповіли жінці по телефону.

Відразу після цього вона звернулася до поліції. Копи невідкладно виїхали за вказаною адресою і виявили на тілі 8-річної дівчинки різні садна. Зокрема, у малятка підбиті очі і є інші рани на обличчі.

За словами жінки, вона давно живе цивільним шлюбом. Від попередніх стосунків у неї залишилися діти 12 і 8 років, а вже з цим чоловіком вона виховує спільну семирічну дитину.

Копи вилучили всіх дітей і передали їх медикам. А тим часом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання про подальшу долю дітей.

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Нагадаємо, раніше у Запоріжжі 12-річна дівчинка сама реанімувала матір, яка раптово перестала дихати. Однак наступного дня жінка померла в реанімації.

Також раніше у Нижньовартовській дитячій лікарні (Росія) дитина вистрілила собі в голову. Хлопчик страждав від онкології і повинен був того дня поїхати додому.

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